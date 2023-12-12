Мобілізація в Україні: як реформувати ТЦК, які "ловлять" чоловіків на вулицях, — нардеп

Член комітету з нацбезпеки Соломія Бобровська пропонує вивести ТЦК з підпорядкування Сухопутних військ. На її думку, певні повноваження потрібно передати бригадам, які уміють працювати з людьми.

У Верховній Раді розглядають інші способи поповнення лав ЗСУ військовозобов'язаними. При чому ці способи виключають насильство, яке інколи допускають працівники Територіальних комісій з комплектування (ТЦК). Новації включають рекрутинг та особливу роботу з добровольцями. Про це заявила членкиня Комітету за національної безпеки ВРУ, народна депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська у інтерв'ю порталу "Телеграф".

Зі слів Бобровської, насильство у питаннях мобілізації, наприклад, викрадення чоловіків на вулиці, — це "не припустимо" і "печерно". Альтернативою у такій ситуації має стати рекрутинг, коли певні підрозділи самостійно набиратимуть людей, які їм найкраще підходять. Також політикиня пояснила, що потрібно змінити у роботі ТЦК: змінити підхід до призову добровольців та внести певні зміни у підпорядкуванні системи.

ТКЦ і повістки — деталі

ТЦК вживає різні заходи для мобілізації, наприклад, "переслідує" чоловіків, щоб вручити повістку — це працює "на кількість, а не на якість", заявила представниця комітету з нацоборони. Також перелічила ще низку проблем, які заважають поповненню армії:

ставлення до військових у підрозділах ЗСУ;

мобілізація людей у селах та невеликих містах, при цьому "заплющування очей" на нічні клуби у Києві;

вручення повісток та призов чоловіків старшого віку (старше 50 років), а також людей з хворобами і залежностями;

підпорядкування ТЦК Сухопутним військам — тобто, може бути "перекос" при поповненні інших підрозділів.

Нардепка згадала історію з ексвійськкомом з Одещини, якого підозрюють у налагоджені системи отримання хабарів за надання відстрочки. Вказала, що існуючі корупційні схеми важко зламати.

"Тепер уявіть, як складно зламати систему і зробити щось, що придатне до життя і може мати повагу".

Мобілізація в Україні — проблеми та пропозиції

На думку Бобровської, рекрутинг може допомогти набрати до лав ЗСУ дійсно мотивованих бійців. Тому політикиня сформулювала наступні пропозиції:

для кожного роду військ повинна бути можливість самостійно набирати потрібних людей;

для добровольців — обрання підрозділу та військово-облікової спеціальності;

для мобілізованих за повісткою — "фактор примусу".

Зазначимо, 8 грудня народний депутат і секретар комітету з нацбепзеки Роман Костенко пояснив, чому працівники ТЦК допускають насильство до військовозобов'язаних чоловіків. На його думку, причина полягає у непрофесійності людей, які прийшли туди працювати після масового звільнення наприкінці літа 2023 року. Крім того, з теркомісіями відмовляється працювати місцева влада, яка має списки жителів кожного населеного пункту.

Між тим у листопаді в Міноборони України заявили, що планують реформувати систему мобілізації до ла ЗСУ. Найперше, почали запроваджувати систему рекрутингу. Також пообіцяли кардинальні зміни у роботу ТЦК та СП.

Нагадуємо, раніше Фокус пояснював, чи можуть військкоми вручити повістку чоловіку, який має бронь. Тим часом 11 грудня стало відомо про плани щодо мобілізаційних заходів до лав ЗСУ: людей набиратимуть за допомогою двох найбільших рекрутингових компаній.