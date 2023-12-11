Загальна мобілізація 2024: кого першочергово можуть призвати до 14 лютого наступного року

Зміни в процесі мобілізації будуть пов'язані із залученням до призову двох найбільших в Україні рекрутингових компаній.

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Загальна мобілізація в Україні під час воєнного стану триватиме до 14 лютого наступного року, згідно із законопроєктом про подовження його терміну та проведення мобілізації. І тепер воєнний стан і загальна мобілізація діятимуть щонайменше до 14 лютого 2024 року.

Наразі Верховна Рада має зафіксувати право військових на демобілізацію. Також з'явиться можливість здійснювати мобілізацію через рекрутингові компанії.

Президент Володимир Зеленський поставив завдання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, міністру оборони Рустему Умєрову й іншим представникам уряду презентувати комплексний план щодо проведення мобілізації в Україні.

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Мобілізація в Україні: чи можуть ТЦК вручати повістки у спортзалах

Зміни в процесі мобілізації: як залучатимуть людей

Зміни в мобілізації 2024 року будуть пов'язані із залученням до призову двох найбільших в Україні рекрутингових компаній. Вони долучаться до пошуку людей із конкретними навичками, які знайдуть застосування на фронті. Тож мобілізація має стати гнучкішою.

Хто підлягає мобілізації в грудні 2023 року:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні й обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 27 до 60 років, які придатні й обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті й виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними на підставі рішень ВЛК.

На добровільній основі мобілізації підлягають:

жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров'я;

призовники віком від 18 до 27 років, які раніше не брали участі у виконанні строкової служби, на службу за контрактом;

люди з інвалідністю, а також ті, хто отримав право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини, служитимуть за місцем проживання.

Мобілізація студентів, які здобувають другу освіту

Щодо студентів віком 30+, то в грудні 2023 року вони підлягатимуть мобілізації. Проте народні депутати вже розробляють закони про мобілізацію цих осіб, а фахові юристи шукають обґрунтування того, чому мобілізація студентів категорії 30+ не порушуватиме конституційне право на освіту.

Мобілізацію в Україні продовжили до лютого 2024 року

Нагадаємо, що в Україні підставою для мобілізації є отримання повістки. Поки цей процес не зміниться, і військовозобов'язані так само отримуватимуть три типи повістокю

За словами керівника пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, перше призовне повідомлення вручається громадянину у віці від 18 до 60 років із метою уточнення його реєстраційних даних. Людина повинна:

з'явитися в ТЦК та СП;

пройти медичний огляд для того, щоб з'ясувати його стан здоров'я та відповідно придатність до служби;

надати весь пакет документів про спеціальність, освіту, сімейний стан, наявність / відсутність причин для отримання відстрочки.

Він додав, що наявність причин для отримання відстрочки мають довести документи.

"Відповідно, до мобілізації він не залучається. Якщо ж він має скарги на здоров'я, його визнають обмежено придатним, від таких людей можуть вимагати для проходження служби в тилу", — сказав Фітьо.

Додамо, що школи, університети й інші заклади освіти щороку до 1 грудня мають передавати списки своїх здобувачів освіти — юнаків, яким виповнюється 17 років (допризовників), до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Чи зміняться правила вручення повісток в Україні

Повістку може вручити не лише посадова особа ТЦК та СП, а й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти. Наразі українським законодавством не встановлено конкретне місце для вручення повістки, тому фактично це може відбутися в будь-якому місці, як-от у парку, на блокпості чи в іншому громадському місці або за місцем проживання.

Нагадаємо, у Закарпатській області представники ТЦК та СП вручають повістки військовозобов'язаним чоловікам у тренажерних залах. Фокус уже надавав коментар юристки щодо правил вручення повісток.

Раніше повідомлялося, що в Україні існують десять категорій громадян, яких можуть призвати на військову службу лише за їхньою згодою та за місцем проживання. Таких людей не можуть відправити на фронт або в інший регіон.