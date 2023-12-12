ЗС РФ перекидають військову техніку на Донбасі: Андрющенко розповів, що задумав ворог (відео)

Через Маріуполь російські військові перекинули понад 12 вантажівок з БК й інженерним обладнанням, системи заряджання ППО та декілька пустих тралів, розповів радник мера.

Збройні сили Російської Федерації перекидають військову техніку через тимчасово окупований Маріуполь в напрямку Нікольського Донецької області. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram 12 грудня.

"Понад 12 вантажівок з БК та інженерним обладнанням, системи заряджання ППО та декілька тралів (пустих) через Маріуполь в напрямку Нікольського", — сказав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що російські окупанти продовжують накопичувати сили в бік Нікольського й на північ до Волноваського району Донецької області. Зі слів Андрющенка, гіпотеза потенційної спроби наступної операції в районі Вугледара вже не виглядає "такою неймовірною, як на початку осені".

Нагадаємо, 8 грудня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти переміщують військову техніку з умовно-новими позначками. Ворожі транспортні засоби зафіксували в Донецькій області. З його слів, подібні маркування використовуються для підрозділів, які будуть задіяні в бойових діях у Луганській області.

4 грудня Петро Андрющенко заявив, що Збройні сили Російської Федерації почали перевозити боєкомплекти цивільним транспортом у тимчасово окупованому Маріуполі. Зокрема, противник перевозить БК у причепах зі складів у промзоні на полігони та підрозділи, які розкидані по місту та на околицях різних сіл у районі. Окупанти розташовують склади в різних місцях, щоб не привертати увагу та не дати можливість зафіксувати всі об'єкти.