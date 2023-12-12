Демобілізація в Україні: у Раді розповіли, коли можуть звільнити військових

Демобілізація є чесною стосовно тих, хто воює з 24 лютого 2022 року або тих, хто служив до початку повномасштабного вторгнення. В Україні є додатковий мобілізаційний ресурс, який "ховається або чекає", розповіла нардеп Соломія Бобровська.

Членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська заявила, що Генштаб проти демобілізації. Про це вона повідомила в інтерв'ю Telegraf.

"Генштаб, дійсно, проти, тому що в силах безпеки та оборони недостатня кількість людського ресурсу, а відтак і людського ресурсу в резерві. Військові проти будь-якої демобілізації, окрім окремих категорій людей. Навіть проти демобілізації строковиків, хоча є політичне рішення президента їх демобілізувати і дати можливість видихнути", — сказала Соломія Бобровська.

Коли можуть демобілізувати військових

Вона зазначила, що демобілізація є чесною стосовно тих, хто служить з 24 лютого 2022 року та тих, хто служив до початку повномасштабного вторгнення. Зі слів Соломії Бобровської, лише відпусткою "ситий не будеш". Крім цього, ще є додатковий мобілізаційний ресурс, який "ховається або чекає".

"У людини ж не бездонний психологічний ресурс, і стояти 20 місяців на передку і чекати на вдачу, що ти просто виживеш до кінця воєнного стану… Це несправедливо з боку держави", — заявила вона.

Бобровська наголосила, що мова йде про 36 місяців служби з правом на демобілізації або, наприклад, до 24 місяців, проте з них повинні бути обов'язкові місяці для бойових розпоряджень. Тобто, людина відслужила чесно та має право на звільнення.

"Але це на рівні дискусії парламенту і ми ще чекаємо Міністерство оборони і Генеральний штаб до дискусії в такому форматі. Вони мають розуміти, як це вплине на кількість тих, хто зможе піти з армії. Залежно від цього і буде прийматися рішення", — додала вона.

Нагадаємо, Соломія Бобровська розповіла, що мобілізація в Україні зіткнулася з проблемами. З її слів, вони виникли через розхолодження суспільства "перемогою вже завтра", методами роботи ТЦК та СП та ставлення до пересічного бійця в армії.

Раніше військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий повідомив, що на фронт можна відправити українських правоохоронців. З його слів, наразі в тилу перебуває багато поліцейських.