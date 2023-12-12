У США пригрозили наслідками, якщо напади на американців триватимуть, — AP

Попередження директора ЦРУ Вільяма Бернса надійшло після ракетної атаки на будівлю посольства США в Багдаді.

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс попередив прем'єр-міністра Іраку Мухаммеда ас-Судані про серйозні наслідки, якщо атаки на американські військові бази в Іраку не припиняться. Про це 11 грудня повідомили в The Associated Press із посиланням на свої джерела.

Журналісти пишуть, що ракетний удар по будівлі посольства США в Багдаді, який було завдано 8 грудня, ознаменував подальше загострення ситуації після того, як підтримувані Іраном угруповання в Іраку здійснили десятки нападів на військові об'єкти американців.

І поки в Ізраїлі тривають бойові зіткнення між бойовиками терористичної організації ХАМАС та ізраїльською армією, Багдад намагається балансувати на межі, але з кожним днем це стає дедалі складнішим, зазначають оглядачі.

Також повідомляється, що в Іраку перебувають близько 2000 американських військовослужбовців головним чином для боротьби з бойовиками угруповання "Ісламська держава". Крім того, Багдад значною мірою покладається на санкції Вашингтона, щоб купувати електроенергію в Ірану, а з 2003 року валютні резерви Іраку зберігаються у Федеральній резервній системі США, що дає американцям значний контроль над постачанням доларів до Іраку.

Нагадаємо, 8 грудня будівля в Багдаді, в якій розміщено посольство США в Іраку, зазнала ракетної атаки. Повідомлялося, що по посольству було випущено 14 ракет "Катюша" двома залпами.

23 листопада американські війська в Іраку зазнали атак із використанням ракет і безпілотників. За даними агентства Reuters, удару зазнали авіабаза Айн-аль-Асад на захід від Багдада і база США поблизу аеропорту Ербіль на півночі.