"Як В'єтнам": морпіхи ЗСУ розповіли про флотилію, яка допомагає втримати Кринки, — The Times

Дніпро патрулює флотилія з 38 катерів, розповіли бійці ЗСУ журналістам. Частина з них бере участь у переправлянні морпіхів на лівобережний плацдарм на Херсонщині.

12 грудня американські журналісти опублікували статтю про особливості бойових дій на лівобережжі Дніпра і регулярне форсування водної перешкоди морськими піхотинцями ЗСУ. Стверджують, що головну роль у цих подіях відіграють патрульні катери. Стаття з розповідями морпіхів опублікована на порталі The Times.

Журналісти поспілкувались з бійцями ЗСУ, які воюють на Херсонщині — на лівобережному плацдармі. Бійці зазначили, що патрульні катери допомагають Україні втримати північний кордон та діяти понад Дніпром.

Для боїв на лівобережжі Херсонщини використовують два типи річкових суден — українського та американського виробництва, пояснили військові:

"Гюрза-М" — український патрульний катер, довжиною 20 м, місткістю 5 осіб і здатністю розвивати швидкістю до 28 миль/год. (52 км/год.). Озброєння — "протитанкові ракети, дві 30-мм гармати, 7,62-мм кулемети та гранатомети";

Willard Dauntless — американський патрульний катер, довжиною 10 метрів, місткістю більш як 8 осіб і швидкістю до 35 миль/год. (65 км/год.).

Які патрульні катери має ЗСУ Фото: The Times

У статті вказано, що Україна використала 20 "Гюрза-М" та 18 Willard Dauntless, щоб контролювати Дніпро по всьому річищу. На інфографіці, створеній журналістами, можна побачити, які судна використовували на яких ділянках на Херсонщині. Наприклад, українські катери — біля Дач в Олешках та біля Козачих Лагерів. Американські — під Олешками, Піщанівкою, Кринками.

Лінія фронту на лівобережжі Херсонщини Фото: The Times

Бої на Херсонщині — деталі

Морпіхи ЗСУ розповіли деякі деталі спецоперації з висадки на лівобережному плацдармі. Спершу на лівий берег Дніпра переправились на невеликих плавзасобах. Потім підключили більші судна — патрульні катери. Їхнім завданням було переправляння бійців, зброї, набоїв, а також вогневе ураження ЗС РФ для захисту моменту висадження.

Катер ЗСУ на Дніпрі Фото: The Times

Мета, яку може переслідувати командування ЗСУ, — це перерізання Мелітопольської траси і дороги між Новою Каховко та Олешками, — написали журналісти. Завдяки цьому суттєво пошкодиться логістика росіян і їх можна відкинути на відстань майже 40 км від Дніпра. У цьому випадку у бійців ЗСУ з'явиться можливість навести понтонні мости і просунутись далі, зазначається у репортажі.

Один із бійців, з якими поспілкувались журналісти, порівняв бойові дії на лівобережжі з В'єтнамом. За його словами, схожість полягає у складному рельєфі: вигини річки, рослинність, водні перешкоди.

"Це як В'єтнам, як джунглі. Проходів там небагато. Не скрізь можна причалити, не скрізь можна пройти пішки, а всередині ціла купа мініозер. Але ми, місцеві жителі, маємо деяке уявлення, що робити".

Зазначимо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили у звіті від 11 грудня, що на лівий берег Дніпра ЗСУ змогли висадити від 30 до 50 українських військових. На даному відтинку фронту ЗС РФ застосовує потужні авіанальоти і, припускається у звіті, можливе деяке просування ворога.

Між тим раніше Фокус писав про тактику російського командування, яку застосовують проти Сил оборони під Кринками. Зокрема, противник кидає колони бронетехніки, які висаджують піхоту. Однак, як свідчать відео бійців ЗСУ, такі дії завершують розгромом.

Нагадуємо, західні журналісти розповіли про спільну стратегію боїв на 2024 рік, яку спільно напрацьовують українські та американські військові. Тим часом Федеральний канцлер Австрії повідомив, що планує заперечувати проти прискореного вступу України до ЄС.