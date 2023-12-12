Пообіцяли $15 млн: тайванський пілот планував вкрасти гелікоптер Chinook для КНР

Китайським військовий американський гелікоптер цікавий для реінжинірингу, бо вони не мають схожих розробок. За даними слідства, тайванському офіцеру окрім грошей пообіцяли евакуацію сімʼї з Тайваню у випадку нападу КНР на острів.

Тайванський пілот гелікоптера планував втекти в Китай разом із гелікоптером CH-47 Chinook. За це Пекін обіцяв пілоту винагороду 15 млн доларів. Про це повідомляє The War Zone.

Як повідомляють ЗМІ, тайванський пілот мав вилетіти на гелікоптері Chinook американського виробництва та приземлитись на китайській військовий корабель у Тайванській протоці. За це Китай нібито пообіцяв 15 млн доларів та у випадку вторгнення на Тайвань надати безпечну евакуацію сімʼї пілота з острова.

Верховний суд Тайваню оприлюднив обвинувальний акт пілоту, який виявляється підполковником армії Китайської Республіки. Його імʼя Хсьє. Зазначається, що офіцера затримали ще у серпні після доносу, який зірвав схему втечі. Тайванські правоохоронці "тримали на радарі" Хсьє та членів шпигунського формування в збройних силах ще з весни 2023 року. Окрім Хсьє ще низка чинних та відставних офіцерів отримали обвинувачення в шпигунстві на користь КНР.

В South China Morning Post пишуть, що Хсьє завербували китайські розвідники у червні через відставного офіцера тайванської армії. За планом підполковник мав переправити гелікоптер CH-47SD Chinook на китайський корабель у Тайванській протоці. На який саме корабель не уточнюється, але можливо, йдеться про один із двох авіаносців Народно-визвольної армії Китаю.

Для реалізації плану, КНР мали провести навчання поблизу міста Гаосюн на півдні Тайваню, щоб запобігти перетину підполковником "серединної лінії", яка де-факто слугує кордоном між КНР та Тайванем. Це звело б до мінімуму можливість перехоплення Chinook Повітряними силами Тайваню на шляху до китайського авіаносця.

Китайці могли б використати американський гелікоптер для зворотного інжинірингу. CH-47SD Chinook є доволі старою модифікацією, тому для КНР це було б привабливішим для реінжинірингу.

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