Клон американського F/A-18SH: чому в РФ мовчать про "непомітність" Су-57, — експерти

Фахівці зазначили, що ефективна площа розсіювання у російських Су-57 вкрай низька і не йде ні в яке порівняння з американськими F-22 Raptor або F-35 Lightning II.

Російські військові давно співають хвалебних пісень своїм винищувачам Су-57, проте цей літак, як і раніше, практично відсутній у повітряному просторі над Україною. Одна з причин полягає в тому, що росіяни побоюються відправляти дорогі літаки через низькі стелс-характеристики, про які вже давно ведуться суперечки серед дослідників бойової авіації. Про одну таку дискусію написали в Bulgarian Military.

На перший погляд, пишуть оглядачі, може здатися, що Москва не бажає використовувати свої літаки в українському конфлікті. Але скоріше командування ПКС РФ просто усвідомлює, на що здатні їхні передові винищувачі, радіолокаційна непомітність яких, м'яко кажучи, викликає питання.

Про це заговорили й авіаційні ентузіасти на спеціальних платформах. На одному з таких сайтів, висловився фахівець у галузі авіації Абхіруп Сенгупта. За його словами, ефективна площа розсіювання (ЕПР) Су-57 не йде ні в яке порівняння з F-22 Raptor або F-35 Lightning II компанії Lockheed Martin.

Багатоцільовий стелс-винищувач F-35 Lightning II

Він стверджує, що у Су-57 ЕПР перебуває в діапазоні -10-1 dBsm, у F-117 цей показник становив приблизно -25 dBsm, а F-22 і F-35 можуть похвалитися ЕПР вище -40 dBsm.

"Це вказує на різницю в 1000-10 000 разів порівняно з Су-57. Зверніть увагу, що ці порівняння засновані на несекретних даних про цілі програми та даних про RCS YF-117, отриманих від Skunk Works", — пишуть оглядачі.

Сенгупта також зазначив, що без зміни конструкції літака "Сухого" неможливо підвищити його стелс-характеристики, оскільки на ньому відсутні так звані змієподібні повітрозабірники. А це має ключове значення для підвищення рівня непомітності. Але найцікавіше, що озвучив фахівець, — це значна схожість Су-57 з американським винищувачем F/A-18 Super Hornet четвертого покоління.

Палубний винищувач-бомбардувальник F/A-18 Super Hornet

На закінчення оглядачі додали, що останніми роками, тоді як Росія широко звеличувала маневреність і можливості озброєння Су-57, про його стелс-характеристики мовчали.

"Можливо, Росія тримає свої карти при собі, розуміючи, що Felon (так називають на Заході Су-57) може бути досить помітним на радарах", — підсумували експерти.

Нагадаємо, на думку західних фахівців, багатоцільовий стелс-винищувач п'ятого покоління Су-57 має більшу радіолокаційну помітність через ракети Р-77 версії Mk1, якими оснащені літаки.