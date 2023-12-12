"Дуже багато трупів валяється": речник ЗСУ прокоментував тактику РФ біля Авдіївського коксохіму (відео)

Певні групи російських військ, як зазначив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, доходили до паркану підприємства, але там їх просто розбивали.

Російські війська й надалі намагаються підступитися на територію Авдіївського коксохімічного заводу, але українські захисники їм цього зробити не дають. Подробиці в ефірі "Радіо Донбас. Реалії" повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Він зазначив, що певні групи виходили до паркану, і там їх просто розбивали. Дії окупантів марні.

"Дуже багато трупів навкруги валяється", — розповів речник.

Олександр Штупун додав, що російські військові й надалі тиснути як на Авдіївському, так і на Марʼїнському напрямках. Зафіксували захисники певний рекорд одночасності — такої великої кількості одночасних штурмових дій на всіх напрямках як навколо Авдіївки, так і в районі Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки. Біля Авдіївки майже пів сотні атак зафіксовано за добу, і біля Мар’їнки ще 18.

"Багато кинув (противник) уперед техніки й також діє з підтримкою авіації", — додав він.

Битва за Авдіївку — дані від Генштабу ЗСУ

Російські війська, як ідеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України, не припиняють спроби оточити Авдіївку. Українські захисники й надалі стримують ворога, який намагається захопити місто. Сили оборони стійко захищаються, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 42 атаки противника в районах східніше за Новобахмутівку, південніше за Сєверне, Невельське, Первомайське, південніше за Тоненьке та саму Авдіївку.

Нагадаємо, 11 грудня експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що армія РФ втратила під Авдіївкою 14 тисяч солдатів. Іноді ворогу вдається просунутися, але говорити про здачу Авдіївки, Мар'їнки чи Кліщіївки не треба, адже там ідуть запеклі бої. За його словами, у районі Авдіївки ситуація змінюється динамічно.