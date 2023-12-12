Талібан нагадав про себе: у Пакистані напали на військову базу, є жертви

Група з шести осіб протаранила пост бази на начиненому вибухівкою автомобілі. У результаті 23 військовослужбовці загинули.

У вівторок, 11 грудня, на військову базу в Пакистані увірвалася вантажівка, начинена вибухівкою, за кермом якої перебували бойовики-смертники пакистанського руху Талібан. Унаслідок вибуху щонайменше загинули 23 пакистанські військовослужбовці, ще 36 осіб дістали поранення, повідомляє The Defence Post.

Загін смертників із шести бойовиків напав на заставу в районі Дера Ісмаїл Хан провінції Хайбер-Пахтунхва — недалеко від афганського кордону. Військове командування армії Пакистану уточнило, що бойовики намагалися прорватися на військову базу, проте спробу військові припинили. Після чого смертник підірвав автомобіль біля будівлі.

"Спроба проникнення на пост була ефективно припинена, що змусило терористів протаранити пост на начиненому вибухівкою автомобілі, після чого смертник здійснив теракт. Унаслідок вибухів будівля завалилася, що призвело до численних жертв", — сказали військові.

Оглядачі пишуть, що останнім часом зросла активність нового талібського руху Техрік-і-Джихад Пакистан. У нещодавній перестрілці з пакистанськими військовими загинули 27 бойовиків. Угруповання терористів діють у прикордонних з Афганістаном районах, після того, як 2021 року до влади там повернулися таліби. Зазначають, що тільки на початку 2023 року кількість нападів зросла майже на 80 відсотків порівняно з минулим роком.

Ісламабад стверджує, що ворожі угруповання діють зі схронів на кордоні, хоча уряд талібів постійно заперечує це звинувачення.

Раніше повідомлялося, що в лютому бойовики атакували поліцейську дільницю на півдні Пакистану в місті Карачі. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання "Техрік-і-Талібан".