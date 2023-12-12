В Одеській області видають повістки у спортзалах: воєнком відреагував

За словами начальника Одеського військкомату Олександра Охріменка, у соціальних мережах поширюється не зовсім правдива інформація і насправді представники ТЦК не порушують чинного законодавства країни під час воєнного стану.

У мережі поширюється інформація, що співробітники територіальних центрів комплектування в Одеській області видають повістки у спортзалах. Ймовірно, ці події пов'язані з недостатньою обізнаністю військових, які проводять відповідні заходи, у сфері чинного законодавства. Про це заявив начальник Одеського ВТЦК та СП Олександр Охріменко на брифінгу в Ukraine Media Center Odesa.

"По кожному випадку я особисто і мої підлеглі керівники ТЦК проводимо відповідні розбори і роз'яснювальну роботу. Якщо і мають такі випадки, то заходи вживаються", — заявив Охріменко.

Згідно з висловлюванням військового, у соціальних мережах поширюється не зовсім достовірна інформація, і, фактично, представники ТЦК не порушують чинного законодавства країни в період воєнного стану.

Охріменко також висловив свою думку щодо інформації про ймовірне утримання чоловіків у військкоматах після отримання повістки.

"Ніхто фактично не утримує тих представників чи кандидатів на військову службу за мобілізацією. Йде звичайне оформлення документів, уточнення документів з баз даних, проходження військово-лікарської комісії зокрема, яка займає певний період часу... Можливо, є такі недогляди, але над цим питанням ми працюємо", — розповів воєнком.

Водночас він зауважив, що в регіоні відбуваються мобілізаційні заходи, однак виконання плану в регіоні не на достатньому рівні. Наразі немає призову одразу до військових частин і чоловіків мобілізують до навчальних центрів, де ті проходять відповідну підготовку.

Рейди ТЦК по Україні

Варто додати, що це вже не перший скандал із ТЦК у Чернівцях. На початку грудня в Чернівецькій єпархії ПЦУ повідомляли, що представники територіального центру комплектування забрали з-під храму священика, який ішов на богослужіння.

Утім невдовзі ЗМІ писали, що чоловіка відпустили з військкомату. Також у коментарі журналістам у Чернівецькому обласному ТЦК СП заявили, що нічого не знають про інцидент.

Також останнім часом у соціальних мережах публікують відео, як люди у військовій формі, імовірно працівники ТЦК, перевіряють повістки і вручають повістки у спортзалах різних міст України.

Так, 6 грудня ЗМІ повідомляли про рейди спортзалами Хуста і Мукачева, раніше — в Ужгороді.

Також журналісти писали, що представники територіального центру комплектування відвідали з рейдом оздоровчий комплекс у Косино. У Спеціалізованій прокуратурі тоді повідомили, що на території комплексу затримали двох осіб, які після проходження ВЛК відмовилися від призову.

Нагадаємо, на початку жовтня в соцмережах опублікували відео, на якому видно як співробітник ТЦК б'ють людину. Після інциденту, який стався в Тернопільській області, у військкоматі почали розслідування для з'ясування всіх деталей справи.

Також у листопаді ЗМІ повідомляли, що у Львові працівники ТЦК силоміць посадили чоловіка в автомобіль і поїхали. Зокрема жінку, яка намагалася "відбити" чоловіка, силою утримували, а після цього навіть вибили телефон із рук.