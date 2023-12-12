Зеленський запропонував США створити в Україні європейський оборонний центр (відео)

За словами президента, влада країни готова скоротити бюрократію, щоб розвивати виробництво артилерійських боєприпасів, систем ППО, артилерії та ракетних технологій.

У вівторок, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками американських оборонних підприємств і запропонував створити в Україні європейський оборонний центр. Про це голова держави повідомив у соцмережі Х.

"Ми готові ухвалювати всі необхідні рішення, скорочувати бюрократію, розміщувати замовлення, — наголошується в публікації. — Готові виробляти більше боєприпасів і військової техніки, але потребуємо підтримки".

Президент наголосив на необхідності розвивати спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем ППО, артилерії та ракетних технологій.

Він подякував представникам американських компаній, які минулого тижня відвідали конференцію з питань оборони.

За словами Зеленського, таке партнерство в інтересах обох сторін, оскільки, серед іншого, створить нові робочі місця.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський може також провести зустріч з американськими сенаторами та обговорити питання, пов'язані з фінансовою підтримкою України.

Раніше повідомлялося, що в нещодавній публікації The Financial Times йшлося про те, що медійна стратегія оптимістичних заяв про становище на передовій веде до розколу між військовим і політичним керівництвом України.