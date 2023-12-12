Підірвали "Солнцепек" одним дроном: у 59-й бригаді розповіли, як знищили техніку РФ (відео)

За словами комбата Максима, безпілотна авіація наразі надважлива для ефективних бойових дій.

Бійці Сил оборони, а саме 59-ї ОМПБр, знищили вогневу систему вартістю близько 15 мільйонів доларів одним дроном. Про це командир підрозділу Максим розповів у відео, яке опублікував телеграм-канал "СтратКом ЗСУ".

"За допомогою FPV-дрона ми знищили російський "Солнцепек", до того ж нашим пілотам вдалося це зробити в момент, коли він рухався", — наголошує командир батальйону.

І додав, що він раз за разом не втомлюватиметься повторювати, наскільки важлива сьогодні на війні безпілотна авіація.

"Часто нам говорять, мовляв, ви все оцінюєте в дронах. Так! Тому що це — збережені життя. Були випадки, коли ми одним звичайним "мавіком" зупиняли штурм", — наголошує комбат.

Бойові втрати ворога

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому вранці 12 грудня, крім 800 одиниць особового складу, за добу знищено 9 танків, 19 БМП, 3 артилерійські системи, 14 транспортних засобів і 2 одиниці спеціальної техніки. Крім різних видів бронетехніки, ворог втратив 10 крилатих ракет і 9 БПЛА.

Нагадаємо, у 53-й ОМБр імені Володимира Мономаха розповіли, що ЗС РФ на Авдіївському напрямі мають перевагу у FPV-дронах та артилерії.

Оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, що перед ЗС РФ поставили завдання захопити Авдіївку до Нового року або до президентських виборів. Однак країна-агресорка має і "план Б".