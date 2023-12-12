"За лінією фронту катують українців": Бербок виступила проти "заморожування" війни в Україні

Росія, як зазначила голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, почала війну на сході України у 2014 році, а перемовини у мінському форматі не дали результату, оскільки РФ була зацікавлена у підготовленні жорстокої загарбницької війни.

"Заморожування" війни Росії проти України матиме наслідки для безпеки Європи. Керівниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила свою позицію у колонці для газети Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вона звернула увагу на те, що деякі політики закликають припинити російську загарбницьку війну, але не надавати підтримку Україні через "втому від війни". "Заморожування" бойових дій Бербок назвала способом позбавити Україну її суверенітету й ідентичності.

Керівниця МЗС Німеччини нагадала, що росіяни на окупованих українських територіях катують людей та викрадають дітей. З її слів, "заморожування" звучить технічно, майже стерильно, наче це означає зимовий спокій, тишу, але є лише гаряча тиранія Росії.

Бербок нагадала, що Росія почала війну на сході України у 2014 році, до 2022 року ховалася за спинами російських найманців на Донеччині та Луганщині. Кілька разів загибель людей на фронті мали зупинити шляхом перемир'я. Дипломатка звернула увагу на те, що Німеччина брала участь у цих перемовинах протягом семи років у межах Мінського процесу як посередник, але замість миру Росія лише була зацікавлена у підготовленні жорстокої загарбницької війни.

Російському баченню насильства, як зазначила Бербок, протиставили мир, заснований на міжнародному праві, на Статуті Організації Об'єднаних Націй та на правах людини. З її слів, як би нам усім не хотілося закінчення війни, "заморожування" конфлікту було б протилежним — "заморожуванням" безправ'я.

"До цього дійти не повинно", — заявила німкеня.

Нагадаємо, 29 листопада в МЗС Німеччини назвали Раду Україна – НАТО ще одним кроком до Альянсу. Анналена Бербок закликала світ працювати над подальшим розширенням зимового захисного щита для України, оскільки ракетні удари РФ у 2023 році стали ще важчими та небезпечнішими.