Стійкі до антибіотиків: в Україні через війну поширюються небезпечні інфекції, — ЗМІ

За словами вчених, високий рівень захворюваності безпосередньо пов'язаний із небезпечною обстановкою всередині країни. Через активні бойові дії зросло навантаження на медичні установи.

В Україні через війну значно збільшилася кількість випадків зараження супербактеріями в лікарнях. Це може перерости в гостру кризу, яка потребує негайної уваги. Про це йдеться в матеріалі The Telegraph від 12 грудня.

Зазначається, що українськими лікарнями активно поширюються інфекції, які стійкі перед ліками. Це могло бути спричинено небезпечною обстановкою всередині держави.

Фахівці з Центру громадського здоров'я України (ЦГЗУ) провели дослідження на інфекції та AMR одразу в трьох регіональних лікарнях у листопаді та грудні минулого року.

"З 353 обстежених пацієнтів 14% підхопили інфекції під час перебування в лікарні. Серед них було виявлено високі показники AMR, до того ж у 60 відсотків пацієнтів було виявлено інфекцію, стійку до високоефективних антибіотиків, які застосовують у разі важких бактеріальних інфекцій", — ідеться в повідомленні.

У 2016 і 2017 роках у Європі проводили схоже дослідження, в якому взяли участь кілька сотень тисяч пацієнтів, і тоді лише 5,5% з них отримали інфекцію під час перебування в лікарні. Приблизно 6,2 % інфекцій були стійкі до антибіотиків. Відповідно, українські показники значно вищі, як пишуть у матеріалі.

Дослідники закликали міжнародних партнерів розробити спеціальні заходи, які допомогли б боротися зі стійкими інфекціями. Це необхідно для того, щоб врятувати життя людей, а також обмежити міжнародне поширення.

Велику роль у зростанні захворюваності зіграла війна, як кажуть учені. Знизився рівень гігієни, включно з миттям рук, а також у деяких випадках була відсутня можливість проводити важливі аналізи, які показували чутливість до антибіотиків.

"В Україні високі довоєнні показники стійкості до антибіотиків наклалися на зростання поширеності травматичних ран і пов'язане з війною навантаження на медичні установи. Усе це призводить до збільшення виявлення мікроорганізмів із множинною лікарською стійкістю та їхнього поширення в Європі", — заявили дослідники.

До речі, як зазначається, стійкість інфекцій до антибіотиків є однією з головних глобальних загроз громадській охороні здоров'я. У 2019 році AMR став причиною 1,27 мільйона смертей у всьому світі. Також це сприяло ще 4,9 млн смертей у всьому світі.

Нагадаємо, 28 листопада повідомлялося, що Китай захлеснув спалах невідомого респіраторного захворювання. Це викликає побоювання у світової спільноти на тлі минулої пандемії COVID-19. Водночас влада Китаю заявляє, що хвилюватися нічого, хоч надана нею інформація є доволі скупою.