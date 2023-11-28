Китай захлеснув спалах невідомого респіраторного захворювання: ВООЗ вимагає відповіді

Новий спалах захворювання викликає побоювання у світової спільноти на тлі минулої пандемії COVID-19. Хоча влада Китаю заявляє, що хвилюватися нема про що, надана нею інформація є досить скупою.

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Останніми тижнями на півночі Китаю спостерігається помітне зростання кількості респіраторних захворювань, переважно серед дітей. Ця подія, що сталася через чотири роки після першого спалаху COVID-19 у країні, спричинила дискусії в Інтернеті про можливе виникнення нової пандемії. Однак китайські органи охорони здоров'я пояснили, що ці інфекції спричинені сумішшю знайомих вірусів. Зростання кількості випадків збігається з першою повноцінною зимою в Китаї після ослаблення жорстких обмежень на поширення COVID-19 у грудні минулого року, пише ScienceAlert.

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13 листопада Національна комісія з охорони здоров'я Китаю відзначила значне зростання кількості респіраторних захворювань, переважно серед дітей. Влада пов'язує це зростання з періодом після введення обмежень COVID, похолоданням і поширенням таких відомих вірусів, як грип, мікоплазмова пневмонія, респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ) і SARS-CoV-2. З'явилися повідомлення про переповнені лікарні з хворими дітьми, переважно в Пекіні та північно-східних районах, таких як провінція Ляонін. Серед симптомів — лихоманка, запалення легенів без кашлю і легеневі вузлики, але про смертельні випадки не повідомлялося.

Ці події знову пробудили спогади про пандемію, викликавши занепокоєння в соціальних мережах щодо можливої появи нового вірусу з Китаю. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), яка раніше критикувала Китай за непрозорість під час кризи COVID-19, зажадала від китайського уряду докладнішої інформації. У відповідь Пекін запевнив, що жодних нових або незвичайних патогенів виявлено не було, і зараз триває моніторинг таких вірусів, як грип, РСВ і SARS-CoV-2, а також мікоплазми пневмонії. ВООЗ визнала обмеженість наявної інформації, але зазначила, що зростання кількості респіраторних захворювань є звичайним явищем у зимовий період.

Експерти припускають, що сплеск захворюваності може бути пов'язаний із зимовим сезоном, закінченням дії обмежень на COVID-19 і відсутністю імунітету в дітей, які мали обмежений контакт із поширеними патогенами під час ізоляції.

Такі фахівці, як Франсуа Баллу і Пол Хантер, підкреслюють, що немає жодних доказів наявності нового патогена і що ця картина не свідчить про новий спалах вірусу. Вони підкреслюють, що діти в Китаї були менше схильні до впливу звичайних патогенів, що вплинуло на рівень їхнього імунітету.

Рекомендації:

ВООЗ радить дотримуватися стандартних запобіжних заходів для профілактики респіраторних захворювань, як-от вакцинація, ізоляція за наявності симптомів, тестування, носіння масок, а також уникати непотрібних обмежень на поїздки до Китаю.

У цьому огляді ситуацію подано у фактичній, прямій формі, без драматизації та з чіткими поясненнями для кращого розуміння.

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