Пандемія, що підкосила покоління. Через COVID-19 у підлітків стали більш крихкими кістки

У новому дослідженні вчені порівняли щільність кісток молодих людей до початку і в період пандемії. Отримані результати виявилися доволі невтішними.

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Дослідження свідчить про зниження мінеральної щільності кісткової тканини у молодих людей, що, можливо, пов'язано з пандемією COVID-19. У дослідженні, проведеному під керівництвом Університету Коменіуса, Словаччина, узяли участь 773 особи, до того ж вимірювання проводили у 387 осіб до початку пандемії та у 386 — у період із вересня 2020 по листопад 2022 року, пише Medical News.

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Під час дослідження було відзначено помітне зниження як мінеральної щільності кісткової тканини, так і загального вмісту мінералів у кістковій тканині в учасників, виміряних під час пандемії, порівняно з тими, кого було обстежено до неї.

Вчені припускають, що зміна способу життя під час пандемії могла сприяти погіршенню здоров'я кісток. Лєнка Воробйова, одна з провідних дослідниць, наголосила на важливості отриманих результатів, припустивши, що пандемія могла безпосередньо вплинути на зниження мінеральної щільності кісткової тканини в молодих дорослих. Дарина Фальбова, ще одна провідна авторка дослідження, наголосила на необхідності подальших досліджень, щоб зрозуміти, чи може таке зниження кісткової тканини бути симптомом синдрому тривалого ураження кісток (затяжного COVID).

Команда також наголосила на важливості додаткових досліджень для оцінки ризику розвитку остеопорозу і переломів кісток у постпандемічний період, особливо в літніх групах населення. Це дослідження додає новий вимір у розуміння впливу пандемії COVID-19 на загальний стан здоров'я, що виходить за рамки безпосереднього впливу самого вірусу.

Раніше Фокус писав про те, як коронавірус впливає на нейрони в мозку людини. Нове дослідження пролило світло на неврологічні симптоми, які викликають віруси.

Також Фокус писав про те, що всередині нас прокинувся стародавній вірус, що викликає рак мозку. Сплячий мільйони років вірус прокинувся всередині нашого мозку, стимулюючи зростання агресивних пухлин.