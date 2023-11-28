Китай захлестнула вспышка неизвестного респираторного заболевания: ВОЗ требует ответы

Новая вспышка заболевания вызывает опасение у мирового сообщества на фоне прошедшей пандемии COVID-19. Хотя власти Китая заявляют, что волноваться не о чем, предоставленная ими информация является довольно скупой.

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В последние недели на севере Китая наблюдается заметный рост числа респираторных заболеваний, в основном среди детей. Это событие, произошедшее спустя четыре года после первой вспышки COVID-19 в стране, вызвало дискуссии в Интернете о возможном возникновении новой пандемии. Однако китайские органы здравоохранения пояснили, что эти инфекции вызваны смесью знакомых вирусов. Рост числа случаев совпадает с первой полноценной зимой в Китае после ослабления жестких ограничений на распространение COVID-19 в декабре прошлого года, пишет ScienceAlert.

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13 ноября Национальная комиссия по здравоохранению Китая отметила значительный рост числа респираторных заболеваний, преимущественно среди детей. Власти связывают этот рост с периодом после введения ограничений COVID, похолоданием и распространением таких известных вирусов, как грипп, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и SARS-CoV-2. Появились сообщения о переполненных больницах с больными детьми, в основном в Пекине и северо-восточных районах, таких как провинция Ляонин. Среди симптомов — лихорадка, воспаление легких без кашля и легочные узелки, но о смертельных случаях не сообщалось.

Эти события вновь пробудили воспоминания о пандемии, вызвав беспокойство в социальных сетях по поводу возможного появления нового вируса из Китая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ранее критиковавшая Китай за непрозрачность во время кризиса COVID-19, потребовала от китайского правительства более подробной информации. В ответ Пекин заверил, что никаких новых или необычных патогенов обнаружено не было, и сейчас ведется мониторинг таких вирусов, как грипп, РСВ и SARS-CoV-2, а также микоплазмы пневмонии. ВОЗ признала ограниченность имеющейся информации, но отметила, что рост числа респираторных заболеваний является обычным явлением в зимний период.

Эксперты предполагают, что всплеск заболеваемости может быть связан с зимним сезоном, окончанием действия ограничений COVID-19 и отсутствием иммунитета у детей, которые имели ограниченный контакт с распространенными патогенами во время изоляции.

Такие специалисты, как Франсуа Баллу и Пол Хантер, подчеркивают, что нет никаких доказательств наличия нового патогена и что эта картина не свидетельствует о новой вспышке вируса. Они подчеркивают, что дети в Китае были меньше подвержены воздействию обычных патогенов, что повлияло на уровень их иммунитета.

Рекомендации:

ВОЗ советует соблюдать стандартные меры предосторожности для профилактики респираторных заболеваний, такие как вакцинация, изоляция при наличии симптомов, тестирование, ношение масок, а также избегать ненужных ограничений на поездки в Китай.

В этом обзоре ситуация представлена в фактической, прямой форме, без драматизации и с четкими объяснениями для лучшего понимания.

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