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Стійкі до антибіотиків: в Україні через війну поширюються небезпечні інфекції, — ЗМІ

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Фото: УНІАН | В Україні через війну почали поширюватися стійкі до антибіотиків інфекції (ілюстративне зображення)

За словами вчених, високий рівень захворюваності безпосередньо пов'язаний із небезпечною обстановкою всередині країни. Через активні бойові дії зросло навантаження на медичні установи.

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В Україні через війну значно збільшилася кількість випадків зараження супербактеріями в лікарнях. Це може перерости в гостру кризу, яка потребує негайної уваги. Про це йдеться в матеріалі The Telegraph від 12 грудня.

Зазначається, що українськими лікарнями активно поширюються інфекції, які стійкі перед ліками. Це могло бути спричинено небезпечною обстановкою всередині держави.

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Фахівці з Центру громадського здоров'я України (ЦГЗУ) провели дослідження на інфекції та AMR одразу в трьох регіональних лікарнях у листопаді та грудні минулого року.

"З 353 обстежених пацієнтів 14% підхопили інфекції під час перебування в лікарні. Серед них було виявлено високі показники AMR, до того ж у 60 відсотків пацієнтів було виявлено інфекцію, стійку до високоефективних антибіотиків, які застосовують у разі важких бактеріальних інфекцій", — ідеться в повідомленні.

У 2016 і 2017 роках у Європі проводили схоже дослідження, в якому взяли участь кілька сотень тисяч пацієнтів, і тоді лише 5,5% з них отримали інфекцію під час перебування в лікарні. Приблизно 6,2 % інфекцій були стійкі до антибіотиків. Відповідно, українські показники значно вищі, як пишуть у матеріалі.

Дослідники закликали міжнародних партнерів розробити спеціальні заходи, які допомогли б боротися зі стійкими інфекціями. Це необхідно для того, щоб врятувати життя людей, а також обмежити міжнародне поширення.

Велику роль у зростанні захворюваності зіграла війна, як кажуть учені. Знизився рівень гігієни, включно з миттям рук, а також у деяких випадках була відсутня можливість проводити важливі аналізи, які показували чутливість до антибіотиків.

"В Україні високі довоєнні показники стійкості до антибіотиків наклалися на зростання поширеності травматичних ран і пов'язане з війною навантаження на медичні установи. Усе це призводить до збільшення виявлення мікроорганізмів із множинною лікарською стійкістю та їхнього поширення в Європі", — заявили дослідники.

До речі, як зазначається, стійкість інфекцій до антибіотиків є однією з головних глобальних загроз громадській охороні здоров'я. У 2019 році AMR став причиною 1,27 мільйона смертей у всьому світі. Також це сприяло ще 4,9 млн смертей у всьому світі.

Нагадаємо, 28 листопада повідомлялося, що Китай захлеснув спалах невідомого респіраторного захворювання. Це викликає побоювання у світової спільноти на тлі минулої пандемії COVID-19. Водночас влада Китаю заявляє, що хвилюватися нічого, хоч надана нею інформація є доволі скупою.