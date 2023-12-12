Устойчивы к антибиотикам: в Украине из-за войны распространяются опасные инфекции, — СМИ

По словам ученых, высокий уровень заболеваемости непосредственно связан с опасной обстановкой внутри страны. Из-за активных боевых действий выросла нагрузка на медицинские учреждения.

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В Украине из-за войны значительно увеличилось число случаев заражения супербактериями в больницах. Это может перерасти в острый кризис, который требует немедленного внимания. Об этом говорится в материале The Telegraph от 12 декабря.

Отмечается, что по украинским больницам активно распространяются инфекции, которые устойчивы перед лекарствами. Это могло быть вызвано опасной обстановкой внутри государства.

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Специалисты из Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗУ) провели исследование на инфекции и AMR сразу в трех региональных больницах в ноябре и декабре прошлого года.

"Из 353 обследованных пациентов 14% подхватили инфекции во время пребывания в больнице. Среди них были выявлены высокие показатели AMR, причем у 60 процентов пациентов была обнаружена инфекция, устойчивая к высокоэффективным антибиотикам, применяемых при тяжелых бактериальных инфекциях", — говорится в сообщении.

В 2016 и 2017 годах в Европе проводили похожее исследование, в котором приняли участие несколько сотен тысяч пациентов и тогда лишь 5,5 % из них получили инфекцию во время пребывания в больнице. Примерно 6,2 % инфекций были устойчивы к антибиотикам. Соответственно, украинские показатели значительно выше, как пишут в материале.

Исследователи призвали международных партнеров разработать специальные меры, которые помогли бы бороться с устойчивыми инфекциями. Это необходимо для того, чтобы спасти жизни людей, а также ограничить международное распространение.

Большую роль в росте заболеваемости сыграла война, как говорят ученые. Снизился уровень гигиены, включая мытье рук, а также в некоторых случаях отсутствовала возможность проводить важные анализы, которые показывали чувствительность к антибиотикам.

"В Украине высокие довоенные показатели устойчивости к антибиотикам наложились на рост распространенности травматических ран и связанную с войной нагрузку на медицинские учреждения. Все это приводит к увеличению выявления микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью и их распространению в Европе", — заявили исследователи.

К слову, как отмечается, устойчивость инфекций к антибиотикам является одной из главных глобальных угроз общественному здравоохранению. В 2019 году AMR стал причиной 1,27 миллиона смертей во всем мире. Также это способствовало еще 4,9 млн смертям во всем мире.

Напомним, 28 ноября сообщалось, что Китай захлестнула вспышка неизвестного респираторного заболевания. Это вызывает опасение у мирового сообщества на фоне прошедшей пандемии COVID-19. В то же время, власти Китая заявляют, что волноваться не о чем, хоть предоставленная ими информация является довольно скупой.