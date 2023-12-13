Контрнаступ не виправдав очікувань: США та Україна в пошуку нової стратегії, — NYT

За словами журналістів, американці наполягають на консервативній стратегії, спрямованій на утримання території. Однак українське командування хоче перейти в атаку.

Американські та українські військові шукають нову стратегію, щоб протистояти РФ в Україні. Так, контрнаступ ЗСУ у 2023 році не приніс бажаних результатів. Про це пише видання New York Times.

За словами журналістів, США вже активізували свої військові консультації для України. До Києва буде відправлено американського генерала, щоб подивитися, що відбувається "на місцях".

"Офіцери американських і українських збройних сил кажуть, що сподіваються опрацювати деталі нової стратегії наступного місяця під час серії військових ігор, які планують провести у Вісбадені, Німеччина", — ідеться в матеріалі.

Видання пише, що американці наполягають на консервативній стратегії, спрямованій на утримання території, яка є в України. Так, ЗСУ повинні окопатися і наростити запаси сил протягом року. Мета полягатиме в тому, щоб створити таку загрозу, щоб Росія могла розглянути можливість участі в змістовних переговорах наприкінці наступного року або вже у 2025 році.

Однак, як повідомляється, українське командування хоче перейти в атаку, або наземну, або завдати великої кількості ударів далекобійними ракетами. Так, українські чиновники вивчають стратегії, засновані на успішних глибоких ударах по Криму минулої осені. Вони шукають творчі способи вивести Росію з рівноваги за допомогою нападів на збройові заводи, склади зброї та поїзди для перевезення боєприпасів, а також здобути символічні перемоги...

За словами американських джерел, політики в Україні не усвідомлюють, наскільки нестабільним є питання подальшого фінансування з боку США. Так, українці просять мільйони артилерійських снарядів із західних запасів, яких не існує.

Щоправда, як повідомляється, високопоставлені американські чиновники заявили, що вони відкриті для деяких нових ідей України. Пентагон також вирішив направити до Києва генерал-лейтенанта Антоніо Агуто-молодшого, який командує підтримкою України з бази в Німеччині. ВІН буде більше працювати з військовим керівництвом країни, щоб поліпшити рекомендації, які пропонують Сполучені Штати.

Раніше ЗМІ писали, що Європа виявилася практично беззахисною перед Росією. На думку американських журналістів, війна в Україні насправді продемонструвала глибину проблеми збройних сил європейських країн і НАТО.