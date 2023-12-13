Пролунали сильні вибухи, є постраждалі: Росія атакувала Київ ракетами (фото)

За словами мера Києва Віталія Кличка, у Дніпровському районі столиці постраждали 25 осіб. 13 госпіталізовано до лікарень столиці, 12 отримали допомогу медиків на місці.

У ніч на 13 грудня в Києві пролунала серія гучних вибухів. Як повідомив кореспондент Фокуса, вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги в місті та області. О 03:03 Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку Київську та Чернігівську області.

Пізніше Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Дніпровському районі у дворі житлового будинку горять автомобілі. Екстрені служби направляються на місце.

Потім у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що після того, як виробляти ППО, було зафіксовано численне падіння уламків на лівому березі міста.

"Зокрема, у Дніпровському районі попередньо є загоряння в багатоквартирному житловому будинку. Підрозділи ДСНС працюють за викликами", — йдеться в повідомленні.

Лише о 03:41 ночі повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій тривоги в Києві та області.

У КМВА заявили, що попередньо, внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі зафіксовано загоряння приватного будинку на площі 400 метрів квадратних. Попередньо постраждалих немає. Однак у Дніпровському районі столиці, де було зафіксовано пошкодження фасаду будинку, загоряння на 7-му поверсі. Проводиться евакуація мешканців. Загоряння було локалізовано.

"Є багато постраждалих. Головним чином травми пов'язані з порізами від скла внаслідок вибитих вибуховою хвилею вікон. Усім постраждалим надають медичну допомогу", — ідеться в повідомленні.

Кличко ж заявив про 12 постраждалих у Дніпровському районі.

"У Дніпровському районі зараз 12 постраждалих. П'ятьох госпіталізували, семеро людей отримали допомогу медиків на місці", — написав мер у Telegram.

Пізніше він написав, що внаслідок нічної ракетної атаки ворога в Дніпровському районі столиці пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. З нього рятувальники евакуювали 15 мешканців, зокрема чотирьох дітей і двох людей, які не можуть пересуватися самостійно.

"Також палали авто у дворі цього будинку. Горів і приватний будинок у Дніпровському районі та уламок ракети, що впав на відкритій території в Деснянському районі", — написав він.

За словами Кличка, сталася пожежа також і в приватному будинку в Дарницькому районі.

"Постраждали й приміщення дитячої лікарні в Дніпровському районі. Там вибило шибки та пошкодило центральний вхід закладу. Постраждали 23 людини. 11 госпіталізовано до лікарень столиці, 12 отримали допомогу медиків на місці. Усі постраждалі — з Дніпровського району міста", — заявив він.

Потім Кличко заявив уже про 25 постраждалих.

"За інформацією медиків, уже 25 постраждалих у Дніпровському районі столиці. 13 госпіталізовано до лікарень. 12 отримали допомогу на місці", — написав він.

Нагадаємо, що військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що ЗС РФ більше не запускатимуть по 100 ракет одночасно. За його словами, російські окупанти мають можливість виробляти до сотні далекобійних ракет на місяць.