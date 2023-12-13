Понівечили дитячий садок, потрощили авто: з'явилися фото та відео наслідків атаки РФ по Києву

Від російського удару постраждав під'їзд будинку, в якому проживали громадяни старшого віку, повідомив міністр МВС Ігор Клименко. Люди не могли пересуватись самостійно, тому рятувальники їм допомогли вибратись з розбитих квартир.

13 грудня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про наслідки російського удару балістикою по Києву. Уламки ракети ЗС РФ упали на територію дитячого садка біля будинку, де загорівся балкон на шостому поверсі. У садочку постраждав охоронець. Кадри з місця подій, на яких видно руйнування, а також момент порятунку людей, Клименко опублікував у Telegram-каналі.

Клименко не вказав, у якому саме районі розташовано дитячий садок, пошкоджений уламками російської ракети. Охоронець, який на момент атаки ЗС РФ перебував у будівлі, отримав поранення, але його життю загрози немає.

Зі слів міністра, 34 людини потребували допомоги лікарів — їх госпіталізували. Громадяни отримали колото-зрізані рани, також мають реакцію на стрес.

З будинку в Дніпровському районі Києва, де почалась пожежа на шостому поверсі, врятували 17 людей. Серед них були п'ять осіб, які не могли самостійно пересуватись, написав міністра. Зазначимо, КМВА вказала, що подія сталась у Деснянському районі.

На світлинах, опублікованих Клименком, можна побачити людей старшого віку, яких виводять з постраждалого будинку. Також є кадри, зроблені на подвір'ї багатоповерхівки — видно потрощені та згорілі автомобілі. На одному фото — територія дитячого садочка, на який упав уламок ракети ЗС РФ.

Міський голова Києва Віталій Кличко також додав деталі щодо наслідків російської нічної атаки. Зі слів посадовця, уламки ракети РФ упали на території медичного закладу у невказаному районі столиці. Вибухова хвиля винесла шибки у корпусах, а посеред подвір'я утворилась вирва. Постраждала одна людина, написав мер. Також уточнив дані про кількість постраждалих — 53 людини, з них 45 — у Дніпровському районі. До лікарні потрапили 20 людей, з них двоє дітей (також з Дніпровського району).

Обстріл Києва — деталі удару 13 грудня

В ніч з 12 на 13 грудня ЗС РФ атакували Київ десятьма балістичними ракетами, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Сили ППО збили усі ракети, але уламки упали в чотирьох районах столиці, — заявили в КМВА. Міські чиновники розповіли, що постраждало більш як 50 осіб, серед них — п'ятеро дітей. Наймолодшому постраждалому — п'ять років, найстаршому — 80.

Внаслідок падіння уламків почалась пожежа на балконі у Деснянському районі. Також у Дарницькому районі палав приватний будинок площею 400 кв. м. У Голосіївському і Дарницькому є незначні пошкодження приватних будівель, господарчих приміщень, проїжджої частини. Міська адміністрація відзначила, що пробито водогін — його ремонтують відповідні служби.

Нагадуємо, аналітики Інституту вивчення війни відзначали просування ЗСУ на східному відтинку фронту. Зокрема, ідеться про успіхи на південь від Бахмуту та на північ від Авдіївки. Також розповіли про деякі деталі бойових дій на Херсонщині, де росіяни намагаються вибити ЗСУ з лівобережного плацдарму.