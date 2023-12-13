Ефект несподіванки: у Повітряних силах пояснили нічні удари ЗС РФ по Києву

За словами Юрія Ігната, ворог намагається завдати якнайбільшої шкоди, відтак обирає нічні години атаки, коли люди розслаблені та відпочивають.

Окупанти вже декілька ночей випускають по столиці України у нічні години балістичні ракети. У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що таким чином окупанти намагаються використати ефект несподіванки та завдати удари у ті години, коли люди сплять. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, певною мірою це терористичні моменти. Збройні сили Росії намагаються завдати удару несподівано, коли люди розслаблені та відпочивають. Юрій Ігнат пояснив, що саме тому вони вибирають нічні години для своїх атак, і робитимуть це якомога підступніше, аби завдати більшої шкоди.

Також він пояснив те, чому спочатку у столиці пролунали вибухи, а після цього повітряна тривога. Зокрема, не завжди є інформація про плани ворога стосовно атак по Україні. Відтак треба враховувати особливість ударів балістичними ракетами, адже це як "постріл з артилерії чи танку: вистрілив, летить і прилітає".

Окрім того, невідомо у яку саме ціль летіла ракета, адже сили ППО збивають її на доволі високій висоті.

У Повітряних силах розповіли про вирви, які виникають внаслідок падіння уламків. Власне, після збиття ворожої ракети засобами ППО, не завжди бойова частина балістичної ракети вибухає у повітрі. Після ураження уламки ракети летять на землю, і якщо бойова частина не вибухнула у повітрі – вона може вибухнути на землі.

За словами Юрія Ігната, такі вирви можуть бути наслідок падіння частини ракети, яка не розірвалася. Зокрема, такі ж самі наслідки можуть бути від ураження ударних дронів.

Окрім того, у Повітряних силах розповіли, що Росія часто завдає ударів балістикою у східних та південних регіонах. Наразі встановлюються типи ракет, якими ворог атакував Київ у ніч на 13 грудня. Зробити це можна дослідивши вцілілі уламки.

Чим били по Києву

За інформацією Генштабу ЗСУ, Російська Федерація вночі 13 грудня завдала ракетного удару балістичними ракетами С-400 та "Іскандер".

Всі ракети не долетіли до цілей та були збиті протиповітряною обороною у небі.

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня Збройні сили Росії випустили по Києву 10 балістичних ракет. Усі ворожі цілі було знищено протиповітряною обороною у небі. Уламки ракети впали у трьох районах столиці. Поранення отримали понад 50 людей.

Також відомо, що уламки однієї з ракет впали на територію медзакладу. У корпусах лікарні вибило вікна, а травми отримала одна людина.