В Україні відновили унікальний танк "Обʼєкт 14": що відомо про харківську розробку (фото)

Секретна розробка Харківського тракторного заводу відновлена після ракетного удару окупантів й служить в одній з бригаді ЗСУ, стверджується в українських телеграм-каналах.

В українських телеграм-каналах розповсюдили фотографію унікальної розробки – танка "Обʼєкт 14". Заявляється, що його відновили й він знаходиться на озброєні ЗСУ. Про це повідомляє танковий історик Андрій Тарасенко.

В Радянському союзі хотіли отримати на озброєння легкий танк, що плаває. Серед кількох проєктів найбільше до реалізації підійшов проєкт Харківського тракторного заводу. Розробка танка почалася ще у 1970-х роках. У Харкові розробили нове шасі "Планер" й запропонували дві версії зі 125-мм та зі 152-мм гарматою.

Росіяни створили танк "Спрут-С", Волгоградський тракторний завод навіть створив невелику серію машин. Проте наразі він себе не показав на полі бою. Харківська розробка вийшла значно компактнішою. Зараз Обʼєкт 14 відновили та повернули в стрій.

Першим про появу унікального танку на полі бою заявили у двох українських телеграм-каналах: russia no context та NMFTE. Вони ж і опублікували світлини машини.

Обʼєкт 14 в ЗСУ

"В часи холодної війни передбачалось, що він буде форсувати Дніпро й проривати оборону НАТО. Однак в наш час його виявили під завалами після російського ракетного удару, танк відновили й тепер він служить в одній з бригад ЗСУ. Гармата та інші компоненти ідентичні танку Т-64", — заявляється у russia no context.

Нагадаємо, 12 грудня OSINT-аналітик повідомив, що у РФ переводять третій великий підрозділ на танки Т-62М зразка 2022 року.

11 грудня в соцмережах показали німецьку танкетку Wiesel, яка зʼявилась на озброєні однієї з бригад ЗСУ,