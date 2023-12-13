РФ втратила в Україні 90% армії, зібрану до початку вторгнення, — ЗМІ

Журналісти повідомляють, що втрати РФ у війні з Україною відкинули стан російської армії на 18 років назад.

За інформацією розвідки США, Росія втратила на війні з Україною 90% свого особового складу, який зібрала до початку повномасштабного вторгнення. Про це пише Reuters посилаючись на свої джерела.

Зокрема, йдеться про близько 315 тисяч окупантів, які загинули або отримали поранення в боях на території України. Втрати РФ не тільки в живій силі, а й у техніці відкинули стан російської армії на 18 років назад.

Видання пише, що російська влада скептично ставиться до таких західних оцінок щодо втрат в армії РФ. Однак у нещодавньому звіті розвідки США зазначено, що в лютому минулого року для повномасштабного наступу Росія залучила 360 тисяч військових. За майже два роки бойових дій на фронті РФ втратила пораненими і вбитими 87% від цієї чисельності — 315 тисяч військових.

Зазначається, що саме через великі втрати Росія зменшила критерії набору до своєї армії, щоб підтримувати свою боєздатність. Йдеться про мобілізацію наприкінці 2022 року та залучення до бойових дій, зокрема, ув'язнених.

Крім втрат у живій силі, окупанти також втратили чимало танків. Якщо на початок повномасштабного вторгнення ЗС РФ мали 3,1 тисячі танків, то в бою вони втратили 2,2 тисячі. Знищену техніку російська армія компенсувала танками Т62, які були виготовлені ще 1970-х роках.

Втрати в армії РФ

Станом на 13 грудня, за інформацією Генштабу ЗСУ, російська армія втратила на полі бою від початку війни 341,5 тисячі військових. Лише за останню добу українські захисники ліквідували 850 окупантів.

Також за підрахунками українських військових, Росія втратила у війні 5682 танків, з яких 18 – протягом минулої доби.

Нагадаємо, лише на Авдіївському напрямку, де тривають найінтенсивніші бої, окупанти щодня втрачають 300-400 осіб. На цьому напрямку Росія залучила до бойових дій 40 тисяч окупантів.

Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що сім’ї військових РФ звертаються зі скаргами до Володимира Путіна. Вони невдоволені ситуацією на Авдіївському напрямку, адже окупантів відправляють в окопи військових з пораненнями.

Також російські військові кажуть, що ситуація із втратами на цьому напрямку катастрофічна та вони "по трупах ходять".