Зеленський прибув до Норвегії з неанонсованим візитом

Президент України та прем’єр-міністр Норвегії Йонасом Гаром Стере проведуть зустрічі для обговорення спільної роботи у галузі оборони та безпеки. Крім того, говоритимуть і щодо подальшої підтримки нашої країни.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Осло, столиці Норвегії, з неанонсованим візитом. Про це у середу, 13 грудня, повідомляє пресслужба норвезького уряду.

Також президент України відвідає саміт Північних країн, який запланований сьогодні в Осло.

"Я радий мати можливість вітати Володимира Зеленського в Норвегії. Сподіваюся на наші конструктивні переговори", — наголосив норвезький прем'єр.

У пресслужбі зазначили, що Зеленський та прем’єр-міністр Норвегії Йонасом Гаром Стере проведуть зустрічі для обговорення спільної роботи у галузі оборони та безпеки. Крім того, говоритимуть і щодо подальшої підтримки України.

"Норвегія продовжуватиме підтримувати боротьбу України за самозахист. Ми надаємо цільову, довгострокову підтримку, щоб допомогти Україні в її боротьбі за свободу та демократію. Зусилля України також є важливими для забезпечення свободи та безпеки тут, у Норвегії", — додає прем’єр-міністр.

Нагадаємо, 12 грудня президент Володимир Зеленський прибув до Конгресу США.

У ЗМІ передавали, що в Сенаті США не впевнені в тому, що дійдуть згоди щодо виділення грошей на допомогу України до кінця року.