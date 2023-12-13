Проблеми з ВПК: "Ростех" провалив план зі створення трьох лайнерів Ту-214

Модифікація літаків Ту-214Р можуть виконувати розвідувальні операції, тож ідеться не лише про проблеми з цивільним авіабудуванням у РФ. Але замість трьох таких літаків російський завод може запропонувати до кінця року лише один.

Російські ресурси повідомили про невиконання плану Казанським авіазаводом (КАПО) з будівництва трьох літаків Ту-214, який був розроблений ще за радянських часів. Коментуючи цю інформацію, експерти Defence Express зазначили, що хоча йдеться про створення цивільних літаків, цей приклад добре демонструє характер процесів у російському ВПК, адже казанський завод займається ремонтом і виробництвом армійської авіації.

Оглядачі звернули увагу, що КАПО — це підприємство, де на сьогодні ремонтують і модернізують важкі бомбардувальники Ту-22М3. Ба більше, завод є виробником стратегічних бомбардувальників типу Ту-160, особливо у версії Ту-160М.

Ту-160 ВПС Росії Фото: Скриншот

Щодо літаків Ту-214, то за словами експертів, ці машини можуть бути залучені і для виконання бойових завдань. Зокрема, існують моделі Ту-214Р, який фактично є розвідувальним літаком.

Що стосується діяльності КАПО, то експерти зібрали цікаві дані про виробничі потужності підприємства. Так станом на 2021 рік, потужності авіазаводу було відновлено лише на 40%. Через це підприємство може збирати ті самі Ту-160 із заготовок часів СРСР, але не може виробляти цю машину з нуля.

Крім того, ПАТ "Туполєв" заборгувало Міноборони РФ 5,5 млрд рублів за зрив контракту з постачання ракет для стратегічного ракетоносця Ту-160.

Тим часом усі ці проблеми не завадили Кремлю поставити завдання перед виробниками створювати 10 машин Ту-214 на рік, а потім продублювати його в програмі розвитку цивільного літакобудування на 2023-2030 роки.

"Тепер, як бачимо, це все також "не завадило" уряду РФ узагалі ніяк не проконтролювати виконання власних завдань, навіть якщо в розрізі лише одного, але дуже важливого заводу для всієї літакобудівної галузі країни-агресора. Це своєю чергою добре ілюструє характер процесів у російській літакобудівній галузі", — підсумували оглядачі.

Раніше ми писали про приліт урядового Ту-214 СУС СЛО в Білорусь. Ця машина оснащена обладнанням, яке дає змогу здійснювати зв'язок із будь-якою точкою світу на маршруті польоту.