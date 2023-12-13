"Принциповий напрямок": у Харківській ОВА розповіли, до чого може призвести окупація Синьківки

Це важкий напрямок для Сил оборони, бо для ворога він є принциповим і логістичним, говорить очільник адміністрації Олег Синєгубов.

На Куп'янському напрямку російські окупанти продовжують штурми позицій Сил оборони поблизу Синьківки та Петропавлівки. У випадку захоплення Синьківки ЗС РФ зможуть блокувати Куп'янськ і Купянськ-Вузловий. Про це 13 грудня "Суспільному" розповів очільник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, пожвавлення росіян на цій ділянці фронту не спостерігається — активні штурмові дії тривають уже протягом тривалого часу.

"Останнім часом наші воїни відбили вісім атак у напрямках Синьківки, Петропавлівки. Це важкий напрямок для нас, бо для ворога він є принциповим, логістичним. У випадку захоплення Синьківки для РФ відкривається плацдарм для блокування Куп'янська та Куп'янська Вузлового. ЗСУ вживає всіх заходів, щоб ефективно протидіяти. Наразі на цьому напрямку останні місяці ворог успіхів не має", — розказав Синєгубов.

Він зазначив, що зараз Синьківка — це сіра зона, де точаться бойові дії.

"Синьківка — це фактично сіра зона. Є нищення танків, ворогів. Втрати в них великі. Щоденно — десятки броньованої техніки, десятки, сотні убитими та пораненими", — сказав Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що 7 грудня Олег Синєгубов спростували заяву окупантів про захоплення Синьківки біля Куп'янська.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ готуються захопити нові населені пункти на випадок програшу битви за Авдіївку.