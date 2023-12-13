Вистачить на два есмінця: з флагманського авіаносця Gerald R. Ford звільнили до 600 моряків

Для функціонування авіаносця потрібно близько 2400 моряків, але зараз їх вже менше. Це при тому, що корабель знаходиться на оперативному розгортанні.

Військово-морські сили США зіштовхнулись з браком кваліфікованих кадрів. Зокрема за останні 6-8 місяців від 500 до 600 моряків скоротили з флагманського авіаносця Gerald R. Ford. Про це повідомляє Forbes.

Для функціонування авіаносця Gerald R. Ford потрібні тисячі людей. Наразі корабель втратив стільки моряків, що тепер він нижче початкової базової цілі у 2391 особи для функціонування. Проте таку цифру називали малореалістичною ще у 2004 році, коли її вперше озвучували. Тоді Gerald R. Ford ще навіть не був побудований.

В електронному листі, яке приписують командиру авіаносця капітану Ріку Берджессу йдеться про те, що на кораблі служить 4070 моряків:

2380 — корабельна рота;

1550 — авіаносне крило "Вісім";

140 — авіаносна група "Дванадцять".

У виданні зазначаються, що це дуже серйозне скорочення, бо коли Gerald R. Ford очолював капітан Пол Ланзілотта, то тоді під його керівництвом було 4700-4800 моряків. Екіпаж самого авіаносця налічував 2700 осіб. Для порівняння скорочення на 500-600 бійців дорівнює повним екіпажам двох есмінців класу Arleigh Burke.

При цьому найімовірніше особовий склад скорочували під час активного розгортання в світі. У травні корабель вийшов з приблизно 4500 моряків на борту, в серпні їх було вже понад 4200, а у вересні вже 4200. Станом на грудень вже 4000 осіб.

Причиною такого скорочення може бути те, що у ВМС немає вільних моряків або ж те, що авіаносець демонструє зростання ефективності.

Нагадаємо, 29 листопада ЗМІ писали, що авіаносець Gerald R. Ford виявився дешевшим в експлуатації, ніж очікували військові.

10 жовтня ЗМІ писали, чим допоможе Ізраїлю ударна група Gerald R. Ford.