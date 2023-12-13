"Успішне застосування": ЗСУ збили Shahed за допомогою модернізованого ПЗРК "Голка" (відео)

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук опублікував відео, на якому видно знищення ворожих дронів саме за допомогою модернізованих ПЗРК.

Бійці збройних сил України успішно ліквідували ворожий безпілотник Shahed із застосуванням удосконаленого переносного зенітно-ракетного комплексу "Голка". Це було зафіксовано на відеозаписі. Про це повідомляє командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

"Успішне застосування по "шахедах" ПЗРК "Голка" з тепловізійним обладнанням", — ідеться в повідомленні.

Ця модернізація значно збільшує ефективність мобільних вогневих груп Повітряних сил у нічний час.

Олещук опублікував відео, на якому видно знищення ворожих дронів саме за допомогою модернізованих ПЗРК. Це результат роботи зенітного ракетного комплексу від повітряного командування "Південь".

Нагадаємо, що 15 листопада українські правоохоронці повідомляли, що заблокували канал, яким через з Євросоюзу постачалися компоненти до дронів Shahed-136 і Mohajer-6. Постачав компоненти росіянин, який проживав тривалий час у Нідерландах. За скоєне йому призначили півтора року ув'язнення і зобов'язали заплатити 200 тис. євро штрафу.

Нагадаємо, в Україні може з'явитися перший мультикоптер-дрононосець. За допомогою нього українські військові можуть завдавати ударів по далекобійній артилерії окупантів.