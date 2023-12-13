Російський ракетний корабель не пройшов випробування: йому вигадали нову "функцію", — ВМС (відео)

Зі слів речника ВМС Дмитра Плетенчука, загалом росіяни з запланованих п’яти виробили для свого флоту вже чотири кораблі. Один уразили ЗСУ, ще один "захищає" ППО, а інші — досі випробовують.

ЗС РФ використовують свій новий ракетний корабель проєкту "Каракурт" для того, щоб прикривати роботу ППО в Криму. Про це під час брифінгу 13 грудня розповів речник командування Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Два носії фактично проходять лише випробування, вони навіть не в строю. А один з носіїв крилатих ракет — малий ракетний корабель проєкту "Каракурт" — зараз використовується в пункті базування в Севастополі як корабель прикриття ППО", — сказав він.

Речник пояснив, що йдеться про "Циклон". Він був спущений на воду ще два роки тому, але не може пройти випробування і досі як носій не використовувався.

"Це відносно новий корабель, але новий він лише в сенсі дати виробництва. Це малий ракетний корабель, який є носієм крилатих ракет, але його використовують для прикриття повітряного простору", — зазначив Плетенчук.

Військовий проінформував, що нині Росія будує малі ракетні кораблі класу "Каракурт" у Татарстані. Загалом їх мало бути в складі Чорноморського флоту РФ п'ять. Три окупанти добудували у Керчі — "Циклон", "Амур" та "Аскольд". Останній нещодавно був уражений ЗСУ.

"Його наразі витягли з води, він стоїть на причалі. Його, скоріш за все, будуть ремонтувати або щось інше з ним робити", — передав представник ВМС.

"Амур" же досі перебуває в Новоросійську — на ходових випробуваннях. До складу ворожого флоту він ще не входить.

Плетенчук додав, що росіяни зараз, ймовірно, випробовують ще один ракетний корабель — "Туча". Останній, п’ятий корабель — ще на стадії будівництва.

Брифінг Дмитра Плетенчука (про "Каракурт" — з 2:25)

Нагадаємо, 5 грудня корабель "Туча" помітили в Новоросійську. Його будівництво було завершене у червні 2023 року.

Ураження ракетного корабля "Аскольд" підтверджували у СтратКомі ЗСУ. У соцмережах публікували фото наслідків удару ракети Storm Shadow/SCALP EG.