"Проблема трохи зламалась": у України більше шансів отримати допомогу від США, — ЗМІ

Американські сенатори отримали нову пропозицію від президента Джо Байдена. Однак деякі республіканці ще не впевнені, що зі слів вийде реальна угода.

Сенат США отримав пропозицію від Білого дому, яка наблизила виділення грошей для військової допомоги Україні. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg від 13 грудня.

За даними ЗМІ, президент Джо Байден згоден внести зміни у прикордонну політику США. Це підвищує шанси, що сенатори погодять виділення фінансування для України.

Журналісти передали, що ввечері 12 грудня пройшла зустріч "за зачиненими дверима". На ній були присутні американські сенатори та міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.

Сенатор-республіканець Том Тілліс розповів, що законодавці отримали пропозицію яка стосується мігрантів у США. Відповідно до неї президент матиме розширені повноваження депортувати людей після того, як певна кількість "нелегалів" перетне кордон.

Однак частина республіканців не задоволена пропозицією. Білий дім критикують через те, що слова можуть не перейти на папір.

"Тепер, коли в справу втрутився Білий дім, проблема трохи зламалася", — зізнався сенатор-республіканець Джеймс Девід Венс.

Він висловив сумніви, що остаточна угода буде готова "найближчим часом". Тілліс теж згоден, що пропозиція потребує допрацювання та перевірки, наскільки вона була серйозна.

Головний учасник переговорів від республіканців сенатор Джеймс Ленкфорд підкреслив, що Білий дім ще не надав нічого "на папері".

У ЗМІ зазначили, що саме суперечки щодо змін у прикордонній політиці стали головною умовою для схвалення пакета, який включає 61 мільярд доларів для допомоги Україні.

Нагадаємо, 12 грудня президент Володимир Зеленський зустрівся з американськими сенаторами. З його слів, розмова стосувалась актуальної ситуації в Україні та потреби в допомозі США.

Раніше, 11 грудня, у Білому домі анонсували новий пакет військової допомоги для України. Його мають надати до кінця грудня.