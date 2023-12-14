Був чемпіоном всеукраїнських змагань: на фронті загинув фехтувальник Федір Єпіфанов

Хлопець почав захищати Україну від російських окупантів з перших днів повномасштабного вторгнення. Тоді йому тільки-но виповнилося 18 років, розповіли в Національній федерації фехтування.

Фехтувальник Федір Єпіфанов загинув у боях на війні проти Російської Федерації. Про це повідомили в пресслужбі Національної федерації фехтування України у Facebook 13 грудня.

"Надійшла жахлива та болюча звістка з фронту про загибель українського фехтувальника Федора Єпіфанова", — йдеться у повідомленні.

У Федерації зазначили, що Федір Єпіфанов почав захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Тоді йому виповнилося 18 років, і він призупинив свою спортивну кар'єру заради захисту Батьківщини від окупантів.

"Усе його життя було попереду, якби не російські загарбники, що й розпочали цю кровопролитну війну. Ніколи не пробачимо. Федерація фехтування України висловлює співчуття батькам, брату, рідним і близьким Федора Єпіфанова", — додали у пресслужбі.

Федір Єпіфанов: що про нього відомо

Єпіфанов був чемпіоном і призером всеукраїнських змагань із фехтування на рапірах, членом національної збірної України і майстром спорту. Хлопець навчався в Олімпійському фаховому коледжі імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання та спорту України.

Український фехтувальник Федір Єпіфанов

Нагадаємо, 30 листопада стало відомо, що на війні проти Росії загинув колишній футболіст луцького клубу "Волинь" Роман Годований. Це сталося під час виконання бойового завдання через вибух російського снаряда.

У листопаді помер Заслужений майстер спорту України та багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лисюк. Він отримав важке поранення на одній із ділянок фронту.