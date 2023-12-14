ЗС РФ просунулись біля Авдіївки, Мар'їнки та Куп'янська, — DeepState (карти)

В середньому ворог посунув лінію фронту на 400-600 метрів, розповіли експерти. При цьому біля Мар'їнки ЗС РФ вийшли на пряму дорогу до міста Курахове.

Російські підрозділи на кілька сотень метрів наблизились до Куп'янська, здобули певні успіхи на північному фланзі біля Авдіївки і окупували Мар'їнку майже на 100%. Про це 14 грудня повідомили експерти спільноти DeepState у Telegram-каналі.

Експерти вказали, що ворогу вдалось добитись певних успіхів у трьох точках на лінії фронту. У Харківській області ЗС РФ мають успіхи біля Лиману Першого (за 8 км від Куп'янська). У Донецькій області — біля Степового (за 2 км на північний захід від Авдіївки) та майже повністю окупували Мар'їнку на захід від Донецька.

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Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 14 грудня вказано, що ЗС РФ продовжують атаки під Авдіївкою: нарахували 57 спроб штурмів. Мар'їнка — 19 ворожих атак, Куп'янськ — 21. Командування не підтвердило зміни лінії фронту, про які написали експерти.

На онлайн-карті бойових дій фахівці DeepState позначили ділянки, де росіяни посунули лінію фронту. Зокрема, станом на 14 грудня можна побачити, що біля Лиману Першого у напрямку Куп'янська лінія фронту пересунулась на більш як 600 м.

Ситуація на Куп'янському напрямку станом на 14 грудня 2023 року Фото: DeepState

Зміни лінії боїв біля Степового зосереджені переважно на північ від околиць цього населеного пункту. На даному відтинку ЗС РФ пройшли близько 400 м.

Ситуація під Авдіївкою станом на 14 грудня 2023 року Фото: DeepState

На карті можна також побачити, що Мар'їнка майже повністю в руках окупантів. Останні успіхи ворога — це ще "плюс" пів кілометра. Бої точаться на найзахідніших околицях населеного пункту. Відстань до Вугледара — близько 22 км, до Курахового — близько 13 км.

Ситуація у Мар'їнці станом на 14 грудня 2023 року Фото: DeepState

Між тим напередодні, 13 грудня, DeepState підрахували, у скількох точках ЗС РФ атакували позиції ЗСУ на північному та південному флангах біля Авдіївки. З'ясували, що таких точок було 16. Причина активізації ворога — зміни погодних умов, вказали експерти.

Щоб здобути хоча б якісь успіхи на даному відтинку фронту на Донеччині, росіяни продовжують використовувати тактику "м'ясних штурмів", пояснили в DeepState. Зазначили, що ЗС РФ зазнають "колосальних втрат", але продовжують штурмувати місто, яке трималось з 2014 року.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про вдалу атаку ЗСУ біля Горлівки. Очільник держави опублікував відео, на якому українські воїни встановили прапор на одному з териконів. Тим часом західні аналітики підрахували втрати ЗС РФ протягом війни. За попередніми оцінками, Кремль втратив майже повністю початковий склад армії, яка вступила в Україну.