42 Shahed атакували Україну: уламки БПЛА влучили у гуртожиток з дітьми, багато поранених (фото)

Російські війська атакували порти на Дунаї двадцятьма дронами-камікадзе Shahed-136. Уламки БПЛА пошкодили також зерносховища та гуртожиток.

В ніч з 13 на 14 грудня ЗС РФ вдарили по Україні зграєю дронів-камікадзе Shahed-136 — БПЛА масово атакували Одеську область. Загалом командування нарахувало 42 іранських безпілотників, які були задіяні під час атаки. Крім того, ворог використав керовані ракети С-300, щоб завдати шкоди південним областям України. Про деталі нічної атаки РФ розповіли у Повітряних силах ЗСУ на сторінці Facebook.

Командування Повітряних сил зазначило, що 42 дрони-камікадзе запускались трьома хвилями з різних російських полігонів: з Балаклави та мису Чауда у окупованому Криму і з Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї РФ. З 42 БПЛА сили ППО знищили 41 ворожий апарат.

Почалась російська атака о 19:00 13 грудня, ідеться у дописі. Основний удар був спрямований на Одещину і саме тут знешкодили переважну більшість російських БПЛА, розповіло командування.

В ніч на 14 грудня ворог також запустив шість керованих зенітних ракет С-300 — вони вдарили по Херсонщині та Миколаївщині, ідеться у дописі пресслужби Повітряних сил.

Нічний удар РФ — деталі атаки 13-14 грудня

Зазначимо, про перші БПЛА, які почали атаку увечері 13 грудня, Повітряні сили повідомили о 18:45. Йшлося, що вони прямували у бік Запоріжжя і Дніпропетровської області. За пів години, о 19:26, стало відомо про рух дронів-камікадзе у напрямку Одещини: основна загроза — для Білгород-Дністровського району.

Наступна хвиля дронів летіла о 22:45, ідеться у низці дописів Повітряних сил. Російські БПЛА загрожували Рені, Ізмаїлу, Сарати. Третя хвиля відбулась о 0:05.

Крім того, опівночі оголошувалась ракетна небезпека для чотирьох центральних областей — Кіровоградської, Черкаської, Вінницької та Хмельницької. Про влучання чи збиття не повідомлялось.

В цілому повітряна атака ЗС РФ тривала 7 годин: з 19:00 13 грудня до 2:36 14 грудня, свідчать дописи у Telegram-каналі командування.

Наслідки атаки дронів і ракет

Зазначимо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер додав деякі деталі щодо наслідків російського удару. Зі слів посадовця, уламки снарядів ЗС РФ пошкодили гуртожиток та поранили 11 людей.

Нічний удар по Одещині - пошколжено гуртожиток

Серед постраждалих — троє дітей: два 8-річних хлопчики та 12-річна дівчинка. Діти отримали "контузії та закриті черепно-мозкові травми" — їх доправлено до лікарні. Дорослі також мають контузії та різні види травм — усім надають допомогу медики.

Наслідки удару РФ по Одещині Руйнування на Одещині

Також чиновник повідомив, що на дунайські порти летіли відразу 20 дронів-камікадзе. Сили ППО збили усі російські БПЛА.

Наслідки удару РФ по півдню України 14 грудня

У Telegram-каналі "Сили оборони Півдня" розповіли деталі про нічний удар росіян по Одещині. Головний напрямок атаки — Придунав'я, ідеться у дописі. У даному напрямку летіло 39 дронів-камікадзе, на які почали полювати сили ППО. Над Херсонщиною вдалось збити 2 БПЛА, над Миколаївщиною — 5, над Одещиною — 32.

На Дунаї ворог знов цілився по припортовій інфраструктурі. Внаслідок відбиття нічної атаки ЗС РФ пошкоджено два зерносховища, поранених немає.

Між тим російські ракети С-300 летіли по Миролюбівці на Херсонщині та по Снігурівці на Миколаївщині. У Миролюбівці під удар РФ потрапив приватний будинок: під руїнами загинула літня жінка. У Снігурівці ніхто не постраждав, також немає пошкоджень.

Інші голови військових адміністрацій областей, яким загрожувала повітряна небезпека, не повідомляли про роботу ППО чи наслідки атаки. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко писав про сигнали повітряної тривоги, як і очільники Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської та Черкаської областей. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак привітав односельців з тим, що у регіоні не було обстрілів.

Попередня масова атака дронами відбулась у листопаді — тоді ЗС РФ вдарили 75 дронами-камікадзе. Сили ППО знешкодили 74 російських апарати.

Нагадуємо, напередодні, 13 грудня, ЗС РФ запустили по Україні 10 ракет, які летіли у напрямку Києва. Повітряне командування заявило, що росіяни використали для атаки балістичні ракети "Іскандер" та ракети С-400. Усю балістику збили сили ППО, ідеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.