ЗСУ отримали партію трофейної техніки, кинутої росіянами під Херсоном (відео)

Військові експерти зазначили, що відновлення трофейної бронетехніки — це трудомісткий і тривалий процес. Тому в строю ЗСУ її виявилося в рази менше від наведених цифр у відкритих джерелах.

Сили оборони України отримали на озброєння партію трофейної техніки, яку російські війська кинули на Херсонському напрямку 2022 року. Зокрема в українські частини прибули БМП-1АМ "Басурманин", БМП-2 і БМД-2, артилерійські знаряддя Д-44, а також кілька броньовиків МТ-ЛБ. Про це йдеться у відеоматеріалі телестудії "Бриз".

У коментарях до відео йдеться, що всю техніку відновлювали силами 31 окремого ремонтно-відновлювального полку оперативного командування "Південь" за підтримки та допомоги волонтерів. Крім того, ремонтники збройних сил працюють над новою партією трофейної техніки, яку окупанти покинули під Херсоном унаслідок "непростого рішення" російського командування.

На думку оглядачів Defence Express, ця інформація свідчить про те, яким трудомістким і тривалим процесом є відновлення трофейної бронетехніки.

"Це трудомісткий і тривалий процес, який може займати щонайменше кілька місяців. Через що кількість фактично наявної техніки в строю ЗСУ виявилася в рази меншою за очікувані цифри, наведені у відкритих джерелах", — зазначили експерти.

Також вони повідомили, що за офіційними даними на початок вересня 2023 року на озброєнні Сил оборони перебуває всього лише 837 одиниць трофейної техніки, 5% з якої були в несправному стані, але придатною для ремонту. При цьому, за даними ресурсу Oryx, українські бійці затрофеїли 549 танків, 1000 бронемашин різних типів, 96 гармат, 107 САУ, 52 РСЗВ і 125 інженерних машин.

"Коли ворог кидає техніку на полі бою, то доволі наївно очікувати, що це — одразу готові до застосування і справді зразки, скоріше навпаки. Тому процес ремонту може тривати щонайменше кілька місяців, з поправкою на те, що треба ще знайти відсутні комплектуючі", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 5 грудня заявив, що німецька збройова компанія Rheinmetall уже виробляє для України артилерійські снаряди, а також отримує на таке озброєння нові замовлення.