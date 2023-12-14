РФ змінить підготовку військових: враховуватимуть досвід війни в Україні, — росЗМІ

Російські журналісти пишуть, що нова програма передбачатиме посилену підготовку для збільшення витривалості. Затвердити документ планують до кінця цього року.

У Росії готуватимуть військових за новими правилами. Тепер під час навчання окупантів враховуватиметься досвід війни в Україні. Про це пише російське видання "Известия" з посиланням на власні джерела у Міноборони РФ.

Зазначається, що у російській армії планують посилити підготовку військових, це начебто дозволить їм виживати у непростих ситуаціях. Більша частина навчання проходитиме у повному спорядженні та з новими вправами.

До прикладу, нова програма направлена на збільшення витривалості військових РФ – біг у повному спорядженні та лижні перегони на відстань до 5 км.

Російський полковник Олександр Перенджиєв розповів журналістам, що йдеться про фактичну нову систему підготовки військових. При її розробці були опитані окупанти, які брали участь у бойових діях на території України. Це начебто дозволило виявити слабкі та сильні сторони фізичної підготовки у російській армії.

Він наголосив на тому, що за українськими силами стоїть "НАТО з їх напрацюваннями", тому "противник справді серйозний".

Зазначається, що в оновленій програмі також приділятиметься увага рукопашному бою, спеціальним прийомам та військово-прикладному плаванню. Затвердити нові правила підготовки планують до кінця цього року.

Також видання пише, що у російській армії військових стимулюють тримати себе у хорошій фізичній формі. Так, окупанти отримують надбавку за кваліфікаційний рівень фізичної підготовленості. Окрім того, їм нараховують від 15%до 100% від окладу за спортивні розряди.

Нагадаємо, у російських школах з’являться експозиції на тематику "СВО". Обов’язковими елементами таких експозицій мають стати муляжі боєприпасів та зброї. Також дітям проводитимуть тематичні уроки та екскурсії.

Також нещодавно в естонській розвідці розповіли, чому Росія збільшила чисельність своєї армії. Зокрема, імовірно таким чином РФ намагається продемонструвати свої наміри щодо продовження війни в Україні.