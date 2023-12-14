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"Атеш" виявив автопарк ЗС РФ у Криму: яку техніку зберігає ворог (фото, відео)

Діана Бондаренко
Партизани виявили стоянку військової техніки ЗС РФ

У Сімферополі партизани виявили велику стоянку з ворожою технікою. Мова йде про броньовані машини "Тигр", крани, КамАЗи-5350, машини зв'язку "ГАЗ-66" та інше.

Українське підпілля простежило за стоянкою військової техніки Збройних сил Російської Федерації у тимчасово окупованому Сімферополі в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наш агент виявив велику стоянку техніки окупантів у Сімферополі", — йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що серед техніки ворога є броньовані машини "Тигр", крани, КамАЗи-5350, машини зв'язку "ГАЗ-66", маршрутки та автобуси, які потрібні для переміщення особового складу та багато іншого.

"Досить сміливий вчинок від окупантів, враховуючи, наскільки часто прилітає по їхніх автопарках, але так нам навіть легше", — заявили в підпіллі.

В "Атеш" додали, що продовжують вести активну партизанську та розвідувальну роботу на тимчасово окупованих територій для того, аби якнайшвидше знищити ворога.

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Нагадаємо, 14 грудня стало відомо, що українське підпілля проникнули на територію військової частини Національної гвардії Росії у Москві. Партизани відзняли "кілька цікавих матеріалів", які вже передали Збройним силам України. Крім цього, в "Атеш" зазначили, що ворог намагався вжити хоч якихось захисних заходів, зокрема поставив патрулі по периметру частини.

13 грудня в "Атеш" розповіли про впровадження агентів у процес будівництва військової частини Росгвардії в Євпаторії в Криму. Партизани займаються передачею інформації, створенням труднощів та затримок на будмайданчику.