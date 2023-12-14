Успіхи ЗСУ в районі Горлівки: полковник розкрив подальші перспективи (фото)

За словами військового оглядача Владислава Селезньова, російським окупантам довелося перекидати в район Горлівки сили з інших ділянок фронту, зокрема з-під Кліщіївки та Андріївки.

Зачистка одного з териконів на території тимчасово окупованої Горлівки в Донецькій області є важливим тактичним успіхом Сил оборони України. Про це сказав військовий оглядач, полковник запасу Владислав Селезньов в ефірі телеканалу FREEДОМ 13 грудня.

За словами Селезньова, російським окупантам довелося поспіхом перекидати на цю ділянку фронту додаткові сили, відтягуючи свої ресурси з інших напрямків. Полковник вважає, що це може бути район Кліщіївки та Андріївки, де тривають запеклі бої.

"Противник, використовуючи свою чисельну перевагу, намагається відновити той самий статус-кво, який на цій ділянці фронту існував ще 3-4 місяці тому. Тому, безумовно, нехай і тактичний, але, тим не менш, успіх", — сказав експерт.

Селезньов також заявив, що росіянам не слід розраховувати на те, що українські сили будуть виключно перебувати в стратегічній обороні. Згідно з його прогнозом, ситуація на фронті буде динамічною.

Полковник підкреслив, що українська армія продовжить здійснювати контрнаступальні дії, коли буде така можливість.

Селезньов про ситуацію на фронті

Нагадаємо, 12 грудня начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що успіхи українських військових біля тимчасово окупованої Горлівки Донецької області досягнуті завдяки наполегливій праці. За його словами, українці активно підтримують оборону на цій ділянці фронту.

Крім того, 12 грудня президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив успішне просування бійців ЗСУ біля Горлівки. Він зазначив, що штурмові дії здійснили бійці штурмової групи 24 ОМБр імені короля Данила.