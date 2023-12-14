"Коли ми досягнемо своїх цілей": Путін назвав умови настання миру в Україні (відео)

За словами глави Кремля, українська влада продовжує симпатизувати нацистам, тому Росія продовжить так звані "демілітаризацію" і "денацифікацію".

Президент Росії Володимир Путін 14 грудня на "Прямій лінії" у прямому ефірі відповів на запитання росіян і зробив низку заяв щодо України. Про це стало відомо під час трансляції заходу.

За його словами, цілі так званої "спеціальної військової операції" не змінилися в Україні.

"Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей. Цілі не змінюються: денацифікація, демілітаризація, нейтральний статус України", — заявив Путін.

Далі Путін традиційно звинуватив владу України в нацизмі й згадував запрошення до парламенту Канади під час візиту Володимира Зеленського 98-річного Ярослава Гуньки, який виявився ветераном 14-ї гренадерської дивізії Ваффен-СС "Галичина".

"Говорили [влада України], що ніякого зростання ось таких настроїв немає. Ну як же ні? Коли національний герой — відомий не просто націоналіст, а нацист Бандера. Зведений у ранг національного героя. А коли керівник сьогоднішньої адміністрації київської на очах у всього світу стоячи аплодує колишньому солдату СС, який безпосередньо брав участь у Голокості, у знищенні півтора мільйона євреїв в Україні, росіян і поляків", — заявив Путін.

Тому, на думку глави Кремля, питання "денацифікації" України досі актуальне.

При цьому він заявив, що Україна отримала все обіцяне Заходом озброєння й отримає ще. Серед отриманої допомоги російський лідер перерахував 420 танків, при цьому він заявив, що під час контрнаступу ЗСУ нібито було знищено 747 танків і "майже 23000 бронемашин різного класу".

"Україна майже нічого не виробляє, ну намагається щось там зберегти, але майже нічого, все привозять на халяву. Але ця халява може закінчитися. Але будуть ще давати", — заявив Путін.

На його думку, знищена техніка в Україні — "це і є демілітаризація", яка триватиме, оскільки Київ не хоче вести переговори з Кремлем.

"Є й інші можливості або домовитися, або вирішити силовим шляхом. Ось до цього і будемо прагнути", — сказав Путін.

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Нагадаємо, 13 грудня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін уперше призначив російських військкорів "довіреними особами" у своїй президентській виборчій кампанії.