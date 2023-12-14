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"Коли ми досягнемо своїх цілей": Путін назвав умови настання миру в Україні (відео)

Володимир Пєнов
Фото: РИА Новости | Володимир Путін, президент РФ

За словами глави Кремля, українська влада продовжує симпатизувати нацистам, тому Росія продовжить так звані "демілітаризацію" і "денацифікацію".

Президент Росії Володимир Путін 14 грудня на "Прямій лінії" у прямому ефірі відповів на запитання росіян і зробив низку заяв щодо України. Про це стало відомо під час трансляції заходу.

За його словами, цілі так званої "спеціальної військової операції" не змінилися в Україні.

"Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей. Цілі не змінюються: денацифікація, демілітаризація, нейтральний статус України", — заявив Путін.

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Далі Путін традиційно звинуватив владу України в нацизмі й згадував запрошення до парламенту Канади під час візиту Володимира Зеленського 98-річного Ярослава Гуньки, який виявився ветераном 14-ї гренадерської дивізії Ваффен-СС "Галичина".

"Говорили [влада України], що ніякого зростання ось таких настроїв немає. Ну як же ні? Коли національний герой — відомий не просто націоналіст, а нацист Бандера. Зведений у ранг національного героя. А коли керівник сьогоднішньої адміністрації київської на очах у всього світу стоячи аплодує колишньому солдату СС, який безпосередньо брав участь у Голокості, у знищенні півтора мільйона євреїв в Україні, росіян і поляків", — заявив Путін.

Тому, на думку глави Кремля, питання "денацифікації" України досі актуальне.

При цьому він заявив, що Україна отримала все обіцяне Заходом озброєння й отримає ще. Серед отриманої допомоги російський лідер перерахував 420 танків, при цьому він заявив, що під час контрнаступу ЗСУ нібито було знищено 747 танків і "майже 23000 бронемашин різного класу".

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"Україна майже нічого не виробляє, ну намагається щось там зберегти, але майже нічого, все привозять на халяву. Але ця халява може закінчитися. Але будуть ще давати", — заявив Путін.

На його думку, знищена техніка в Україні — "це і є демілітаризація", яка триватиме, оскільки Київ не хоче вести переговори з Кремлем.

"Є й інші можливості або домовитися, або вирішити силовим шляхом. Ось до цього і будемо прагнути", — сказав Путін.

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Нагадаємо, 13 грудня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін уперше призначив російських військкорів "довіреними особами" у своїй президентській виборчій кампанії.