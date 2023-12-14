"Троянський кінь Путіна": Євросоюз "ситий по горло" діями Угорщини, — ЗМІ

За словами журналістів, офіційний Брюссель вважає, що Будапешт без очевидної причини руйнує єдність ЄС і блокує важливі рішення щодо України.

Високопоставлений представник Євросоюзу заявив, що керівники інших країн-учасниць ЄС "ситі по горло" угорською владою, яка блокує важливі рішення щодо початку перемовин про вступ України до ЄС і 50 мільярдів євро допомоги. Про це пише "УП" із посиланням на джерела.

"Я не маю права говорити це як офіційний представник ЄС, але держави-учасниці ситі по горло цим, тому що без жодної очевидної причини вони руйнують єдність ЄС у найважливішому для ЄС питанні", — заявило джерело.

Представник Євросоюзу зазначив, що іншим 26 країнам, можливо, доведеться узгоджувати ключові рішення і без офіційного Будапешта, якщо угорське керівництво продовжуватиме в тому ж дусі.

За словами неназваного представника євроблоку, варто вже відкрито говорити про те, що Угорщина, по суті, троянський кінь Путіна.

"Тому що те, що вони роблять, дедалі більше і більше нагадує поведінку троянського коня", — пояснив він, додавши, що якщо і Словаччина діятиме схожим чином, "тоді буде 25 країн ЄС", але більшість все одно "буде на вашому боці".

Нагадаємо, що Єврокомісія розблокувала 10 млрд євро для Угорщини перед самітом про вступ України до ЄС.

Також повідомлялося, що днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав думку про вступ до ЄС України "абсурдною, безглуздою і несерйозною".