Нічна атака на Україну: Німеччина підіймала винищувачі, — Bild

Журналісти пишуть, що винищувачі були підняті по тривозі через порушення дроном повітряного простору Румунії.

Під час атаки Росії на Україну у ніч на 14 грудня в небо були підняті німецькі винищувачі. Про це повідомляє видання Bild.

Видання пише, що винищувачі Eurofighter підняли по тривозі через іранський дрон-камікадзе, який увійшов у повітряний простір Румунії.

Повідомляється, що пілоти винищувачів встановили зоровий контроль над випущеними Росією безпілотниками, втім НАТО не надало наказ збити їх.

Дрони РФ у просторі Румунії

Варто зазначити, що це вже не вперше, коли випущені РФ дрони заходять у повітряний простір Румунії.

Зокрема, такі випадки трапляються коли ЗС Росії намагаються вдарити по портовій інфраструктурі, яка знаходиться неподалік кордону з Румунією.

До прикладу, на початку вересня у Румунії знайшли уламки безпілотника Shahed. Тоді румунський міністр оборони наголосив на кількості атак РФ по портах України та зазначив про необхідність посилення заходів безпеки.

Також 13 вересня румунські ЗМІ писали, що в країні вперше оголосили повітряну тривогу, яка тривала 90 хвилин. Причиною тривоги стала загроза падіння на території країни уламків збитих безпілотників.

Окрім того, Міноборони Румунії повідомляло про падіння іранського дрона поблизу населеного пункту Плауру 11 жовтня. Повідомлялося, що через вибух у землі утворилася воронка.

Нічна атака на Україну

У ніч на 14 грудня Росія атакувала Україну 42 безпілотниками Shahed. Найбільше дронів було випущено по Одеській області.

Ворог запускав дрони з вечора 13 грудня у декілька хвиль та з різних полігонів. На Одещині уламки збитих дронів пошкодили гуртожиток, автомобілі та житлові будинки. Внаслідок атаки поранення отримало 11 людей, серед яких три дитини.

Також правоохоронці повідомляли про пошкодження припортової інфраструктури та декілька складських приміщень в Ізмаїльському районі.