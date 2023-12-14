Територіальні поступки заради миру: в Україні збільшилася кількість "песимістів", — опитування

За даними Київського міжнародного інституту соціології, більшість громадян, які висловилися за територіальні поступки, все ж вірять у перемогу України за належної підтримки Заходу.

Збільшується кількість українців, готових на територіальні поступки для досягнення миру. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 29 листопада по 9 грудня.

За останні півроку ця цифра зросла на 9 процентних пунктів. Соціологи підкреслюють стабільність ситуації з травня 2022 року до травня 2023 року, коли близько 8-10% респондентів були готові до поступок, водночас 82-87% висловлювалися проти них.

Від початку травня 2023 року помітно зріс інтерес до територіальних поступок: з 10% у травні до 14% у жовтні й далі до 19% у грудні.

Одночасно зменшується кількість противників територіальних поступок: з 84% у травні до 80% у жовтні та 74% у грудні.

Соціологи відзначають зміни в різних регіонах країни: якщо з травня до жовтня приріст готових до поступок був здебільшого на півдні та сході, то з жовтня до грудня — у західній та центральній частинах. Наприклад, на заході частка підтримки поступок зросла з 9% до 20%, а в центрі — з 10% до 15%.

Хоча на півдні та сході зміни менш виражені, соціологи звертають увагу на негативну динаміку.

Попри зростання готовності до поступок, у всіх регіонах значна більшість респондентів (від 68% до 79%) залишається проти територіальних поступок Росії.

"Респонденти, які підтримують територіальні поступки, справді більш песимістичні у своїх поглядах — серед них 22% вважають, що Росія надто сильна і навіть належна допомога Заходу не допоможе. Утім, більшість (71%) тих, хто готовий до територіальних поступок, вірять, що за належної підтримки Заходу Україна зможе досягти успіхів", — сказано в публікації КМІС.

З 29 листопада по 9 грудня 2023 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки. Його було здійснено телефоном із використанням комп'ютера та випадкової вибірки мобільних номерів. Опитано 1031 учасника з усіх областей України, за винятком АР Крим. Респондентами були дорослі громадяни України, які проживали на території країни на момент опитування, у межах, контрольованих владою України до 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, згідно з попереднім опитуванням КМІС, українці вважають, що й надалі варто боротися навіть без належної підтримки союзників з Європи та Північної Америки. Сценарій припинення бойових дій за серйозних гарантій безпеки від Заходу підтримали 32% респондентів.