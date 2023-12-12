58% українців боротимуться проти агресії РФ і без допомоги Заходу, — опитування (інфографіка)

Понад половина опитаних висловила переконання в тому, що навіть у разі суттєвого скорочення допомоги Заходу Україні варто тиснути на окупантів, навіть із огляду на ризики для контрольованих Україною територій.

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Українці вважають, що й надалі варто боротися навіть без належної підтримки союзників із Європи та Північної Америки. Про це свідчать результати опитування КМІС.

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Респонденти висловили переконання в тому, що країна здатна оборонятися та відстояти свою незалежність у такому разі. Загалом 87% українців вважають, що якщо Захід і надалі допомагатиме Україні зброєю, надаватиме певне фінансування та застосовуватиме санкції, то Україна зможе завдати остаточної поразки Росії.

Фото: КМІС

Лише 7% опитаних вважають РФ "надто сильною". Їхні думки не залежать від рівня підтримки України Заходом. Ще 6% громадян, які брали участь в опитуванні, не визначились.

За регіонами України розподіл результатів свідчить, що цей від місця проживання результат лише незначно залежить. У Східних регіонах частка тих, хто впевнений в успіху України, становить 79% проти 9%, у Південних — 85% проти 10%.

Фото: КМІС

Для випадку, якщо підтримка України Заходом суттєво скоротиться, респондентам було запропоновано обрати найприйнятніший сценарій подальших подій із двох варіантів. Зокрема, таких:

бойові дії припиняються. Україна контролює території, які зараз є в підпорядкуванні уряду, а окуповані території офіційно не визнаються частиною Росії. У такому разі Україна отримує серйозні гарантії безпеки або навіть членство в НАТО. Проте визволення окупованих територій відкладається на невизначене майбутнє;

бойові дії й надалі тривають. Україна не припиняє тиску на російських окупантів і шукає слабкі місця, що перешкоджає їм встановити свою владу на окупованій території. Також є можливість, хоч і повільно, але потроху визволяти території, проте також є загроза для територій, які нині контролюються Україною.

Загалом 58% опитаних висловили переконання в тому, що навіть у разі суттєвого скорочення допомоги Заходу варто тиснути на окупантів, навіть із огляду на ризики для контрольованих Україною територій.

Фото: КМІС

Сценарій припинення бойових дій за серйозних гарантій безпеки від Заходу підтримали 32% респондентів. Останні 10% не змогли визначитися.

Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 29 листопада — 9 грудня 2023 року за власної ініціативи та фінансування. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) опитано 1031 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (окрім АР Крим). За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.

Нагадаємо, 1 грудня опитування показало, що 46% українців очікують на успіхи ЗСУ взимку 2024 року. Молоді люди мають менше оптимізму щодо подій на фронті, які стануться протягом найближчих місяців. Також молодь більше налаштована на продовження повноцінного життя навіть в умовах війни.