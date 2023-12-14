Росіяни атакували українських прикордонників на Запоріжжі "порожніми" дронами

Ворог запустив по позиціях бійців ДПСУ три дрони. Всі три БпЛА прикордонники "приземлили".

На одній з ділянок фронту на Запорізькому напрямку російські загарбники атакували позиції українських прикордонників FPV-дронами. Бійці ДПСУ знищили ворожих "пташок" на підльоті. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що ворог атакував бійців ДПСУ трьома дронами з вибухівкою.

"На Запорізькому напрямку прикордонники приземлили три смертоносні FPV-дрони. Один коптер, потрапивши в поле дії антидронової рушниці, розлетівся на мотлох. Ще два – захисники майстерно приземлили", — йдеться в повідомленні.

Після відпрацювання по ворожих дронах виявилося, що убивчий вантаж вони загубили ще дорогою.

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку в районі Роботиного ЗС РФ почали застосовувати нову тактику. Вони пускають поперед себе українських військовополонених, а самі відкривають вогонь, ховаючись за їхніми спинами.

Раніше повідомлялося, що двоє поранених боєць ЗСУ та солдат РФ намагалися врятуватися на знищеній позиції. Вони разом виживали 10 днів.