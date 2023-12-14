Пробираються крізь хащі: морпіхи показали, як зупиняють росіян під Кринками на Херсонщині (відео)

Морські піхотинці ведуть стрілецькі бої з росіянами у лісистій місцевості на лівому березі Дніпра, показано на відео 38-ї ОБрМП. Також діють дронами, дістаючи ворога на відстані кількох кілометрів.

ЗС РФ під Кринками на Херсонщині втратили близько десятка осіб живої сили завдяки діям бійців 38 окремої бригади морської піхоти ЗСУ. На відео, знятому українськими військовим, можна побачити, як вони б'ють по ворогу і підбираються до російських позицій на лівому березі Дніпра. Кадри бойової роботи з'явились 14 грудня у Telegram-каналі команди аналітиків DeepState.

У дописі вказано, що відео отримали від бійців БпАК 2 батальйону 38-ї ОБрМП ЗСУ. Перші кадри запису показують роботу українського безпілотника. Дрон зависає над російськими позиціями — оператори стежать, як серед дерев та кущів ховаються російські солдати. Після цього у схованку ворога скидають вибухівку.

Кринки - влучання по схованці ЗС РФ Фото: Скриншот

Ще один вдалий удар — щось яскраво горить і димить посеред поля: в що саме влучили, на відео не видно.

Удар по позиціях ЗС РФ на Херсонщині Фото: Скриншот

Останні кілька секунд — запис стрілецького бою, який відбувся у лісистій місцевості неподалік від Кринок. У об'єктив камери потрапили два бійці, які пробираються хащами. При цьому вони стріляють у бік ворога: помітно, як дерево, за яким ховається боєць, потрощене російськими кулями.

Бій під Кринками - бійці продираються лісом Хащі, в яких пробираються мопіхи Стрілецький бій у хащах під Кринками

Коли саме зняте відео, у дописі DeepState не уточнили.

Події під Кринками також можна побачити на відео від командира роти аеророзвідки Роберта Бровді з позивним "Мадяр". Військовий опублікував фрагмент, у якому взяли участь морпіхи іншої бригади — 35 ОБрМП. Бійці за допомогою FPV-дрона знищили російський БТР-82А.

Бої під Кринками — деталі

Зазначимо, OSINT-розслідувач створив карту, на якій позначив російські спроби вибити морпіхів ЗСУ з лівобережжя Херсонщини під Кринками. На інфографіці можна побачити, що ворог застосовує усі види артилерії, авіацію, бронемашини, піхоту, паперову агітацію. Однак успіху не має: у кількох місцях розслідувач позначив "кладовища" солдатів та військової техніки ЗС РФ.

Між тим західні ЗМІ розповіли про те, як Сили оборони перебрались з правого берега Дніпра на лівий. Для цього, написали журналісти, використали патрульні катери: вони прикривають переправу і везуть людей.

Лівобережний плацдарм ЗСУ розрісся у жовтні 2023 року — саме тоді стало відомо, що сіра зона тягнеться від Голої Пристані до Кринок. Західні аналітики відзначали, що саме тут може відбутись наступне вдале просування України.

Водночас аналітики відзначають деякі зміни конфігурації лінії боїв на лівобережжі. Зокрема, 12 грудня вони розповіли про успішне переправляння 30-50 бійців. А вже через два дні повідомили про деякі успіхи ЗС РФ біля села Кринки — на південь від населеного пункту.

Нагадуємо, в ніч з 13 на 14 грудня ЗС РФ атакувало Україну дронами-камікадзе Shahed-136. З 42 дронів сили ППО збили 41, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. При цьому уламки ворожих апаратів упали на гуртожиток на Одещині і поранили 11 людей.