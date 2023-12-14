ЗС РФ запустили ракети з "МіГ" по двох українських областях: пролунали вибухи

За інформацією від Повітряних сил, по всій країні оголошено ракетну небезпеку. Противник атакував населений пункт Старокостянтинів у Хмельницькій області, а також запустив повітряні цілі по Сумській області.

У Хмельницькій області після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. По всій країні оголошено ракетну небезпеку, про що заявили в Повітряних силах ЗСУ 14 грудня.

О 14:09 жителів попередили про те, що було зафіксовано зліт літака "МіГ-31К" з аеродрому Саваслейка на території Росії, унаслідок чого по всій Україні було оголошено повітряну тривогу.

Далі о 14:17 з'явилася інформація про те, що противник міг випустити ракету з району Липецької області в напрямку населеного пункту Старокостянтинів Хмельницької області. В обласній військовій адміністрації підтвердили це.

У результаті, передає "Суспільне", о 14:25 жителі могли чути кілька звуків вибухів. Кореспондентка Фокуса також підтверджує це.

Про наслідки атаки на момент публікації матеріалу інформації не прозвучало.

О 14:52 у Повітряних силах повідомили про ще один пуск ракет, але вже з території Курської області. Противник спрямував їх у напрямку Сумської області, проте інформації про вибухи не було. Уже о 14:59 загроза перестала існувати.

Російські окупанти випустили ракети по двох українських областях Фото: Скриншот

Обстріл України 14 грудня: подробиці

У ніч на четвер російські окупанти атакували Україну дронамі-камікадзе Shahed-136, і основна частина з них була спрямована на Одеську область. Запускали ворожі цілі з трьох різних російських полігонів: з Балаклави і мису Чауда в окупованому Криму та з Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї РФ. Із 42 БПЛА сили ППО знищили 41 ворожий апарат.

Уламки пошкодили зерносховища та гуртожиток.

Нагадаємо, 14 грудня експерти пояснили, чому ЗС РФ можуть повторно атакувати С-400 і до чого потрібно готуватися жителям столиці. З відстані понад 250 кілометрів прицільне застосування ракет комплексу С-400 неможливе. Окупанти намагаються чинити психологічний тиск, додати паніки та примусити Україну до переговорів із РФ.