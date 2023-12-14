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Воєнний фокус

Китай спустив на воду четвертий десантний корабель Type 075 LHD (фото)

Олександр Матвієнко
Type 075 LHD спущено на воду

Аналітики не виключають, що вертольотоносець призначення для "вертикального" десантування на гірське узбережжя Тайвані.

Для Військово-морських сил Народно-визвольної армії Китаю спустили на воду четвертий десантний корабель. Про це повідомляє Naval News.

Китай спустив на воду вже четвертий десантний корабель Type 075 на верфі Худонг-Жонгуа, що в Шанхаї. Він має надійти в стрій ВМС Китаю. Наступні кілька місяців на корабельні будуть проводити роботи з дооснащення корабля.

Type 075 LHD — це проєкт китайських вертольотоносців водотоннажністю понад 30 тисяч тонн. Офіційна розробка кораблів стартувала у 2011 році. Ймовірним завданням корабля є "вертикального" десантування через гірське східне узбережжя Тайваню.

Автор зазначає, що китайський корабель за своїми характеристиками співставний з американським десантним кораблем типу Tarawa та Wasp. Тільки вони трохи менші за розміром.

Продовження будівництво десантних вертольотоносців є частиною ширших планів китайської армії з модернізації та розширення Військово-морських сил. Наразі в строю є вже три кораблі Type 075:

  • "Хайнань" — введений в експлуатацію 23 квітня 2021 року;
  • "Гуанчжоу" – введений в експлуатацію в грудні 2021 року;
  • "Аньхой" – введений в експлуатацію у жовтні 2022 року.

Зазвичай в армії КНР йде до року на те, щоб зробити всі ходові випробування та прийняти корабель на озброєння.

Нагадаємо, 13 листопада ЗМІ писали, що Китай збільшив військову базу в Камбоджі.

Раніше повідомлялось, що Китай розширив розміщення своїх морських сил на Близькому Сході, ймовірно, щоб збільшити свій вплив у регіоні на тлі війни Ізраїлю в секторі Газа.