ЗС РФ використали полонених як "живий щит": в Офісі генпрокурора відреагували (відео)

У мережі з’явились кадри з передової, на яких російські окупанти ведуть вогонь з-за спин військовополонених. За попередніми даними, це було знято під час боїв на Запоріжжі.

Журналісти опублікували відео, на якому російські окупанти прикриваються полоненими бійцями ЗСУ під час атаки. На це 14 грудня відреагували в Офісі генерального прокурора України.

Запорізька обласна прокуратура порушила справу про порушення законів та звичаїв війни. Підставою для цього стало відео, яке оприлюднило медіа "Радіо Свобода".

"За попередніми даними, військовослужбовці РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, під час здійснення бойових дій проти Сил оборони України на Запорізькому напрямку зухвало використовували українських військовополонених як "живий щит". На теперішній час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії", — зазначили в Офісі генпрокурора.

За досудове розслідування взялись слідчі СБУ у Запорізькій області. Хід розслідування контролює Офіс генпрокурора.

ЗС РФ використали полонених як "живий щит": що вже відомо

13 грудня журналісти "Радіо Свобода" оприлюднили кадри, на яких ЗС РФ штурмують позиції, прикриваючись військовополоненими. На відео видно, як окупанти ведуть трьох українців та ведуть вогонь, ховаючись у них за спинами.

У медіа зазначали, що визначили локацію, де відбувались події, але на прохання військових її не розголошують. Як зазначав Фокус, такі дії є порушенням Женевської конвенції, яка забороняє використання полонених у бойових діях.

Нагадаємо, ЗС РФ атакували українських прикордонників "порожніми" FPV-дронами. Бійці ДПСУ лише після приземлення ворожих "пташок" виявили, що свій вантаж вони загубили ще по дорозі.